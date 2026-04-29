Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότια της Κρήτης, όπου τα ξημερώματα πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης για συνολικά 43 αλλοδαπούς που εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο.

Η λέμβος εντοπίστηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων από drone της Frontex, το οποίο ειδοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, στην οποία συμμετείχε σκάφος της Frontex και παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας.

Οι 43 διασωθέντες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έγινε η ταυτοποίησή τους.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι αλλοδαποί αναμένεται να μεταφερθούν σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας υποδοχής και καταγραφής.