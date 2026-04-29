Απορίες έχουν προκύψει για τα αντανακλαστικά του κρατικού μηχανισμού με αφορμή τα όσα έγιναν στην Αθήνα την Τρίτη (28/4), όταν ένας 89χρονος άνδρας κατάφερε να κινηθεί ανενόχλητος για ώρες, οπλισμένος με καραμπίνα και περίστροφο. Ο ηλικιωμένος εισέβαλε στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, πυροβόλησε υπάλληλο και στη συνέχεια έφτασε μέχρι το Πρωτοδικείο στη Λουκάρεως, όπου τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες.

Ο δράστης κυκλοφορούσε για ώρες στην «καρδιά» της πρωτεύουσας, έχοντας μαζί του γεμάτο όπλο. Μπήκε σε δημόσια υπηρεσία και πυροβόλησε εν ψυχρώ έναν εργαζόμενο, χωρίς να εμποδιστεί από κανέναν.

Αφού εγκατέλειψε το σημείο, κατευθύνθηκε προς το Πρωτοδικείο. Εκεί άνοιξε ξανά πυρ, τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες, πριν εξαφανιστεί και πάλι από το σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχασαν τα ίχνη του για ώρες. Ο 89χρονος εντοπίστηκε τελικά στην Πάτρα, σχεδόν επτά ώρες μετά, έχοντας στην κατοχή του ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.

Από την Πάτρα όπου και συνελήφθη έχει μεταφερθεί στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης (28.04.2026) στα γραφεία του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο στην οδό Λουκάρεως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές ο ίδιος διεκδικούσε από τον ΕΦΚΑ σύνταξη. Το ποσό που θεωρούσε ότι του οφειλόταν ήταν περίπου 100 ευρώ ενώ ήδη λάμβανε δύο συντάξεις, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ύψους 2.500 ευρώ και μία μικρότερη από τη Γερμανία.

Ανατριχιαστικά ντοκουμέντα από τη δράση του

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο ηλικιωμένος έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιό του νωρίς το πρωί. Εμφανίστηκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ λίγο μετά τις 10:00, φορώντας σκούρο παλτό και τραγιάσκα, ενώ μετέφερε την καραμπίνα μέσα σε τσάντα.

Ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και άνοιξε πυρ. Τα σκάγια τραυμάτισαν υπάλληλο στο πόδι, έναν εργαζόμενο που, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ετοιμαζόταν να συνταξιοδοτηθεί. «Είμαι σοκαρισμένος από αυτό που συνέβη, ήρθα στη δουλειά μου και βρέθηκα πυροβολημένος στο πόδι. Ευτυχώς βρίσκομαι εκτός κινδύνου», δήλωσε το θύμα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι ο δράστης είχε ήδη διαφύγει. Παρείχαν πρώτες βοήθειες στον τραυματία μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το δεύτερο χτύπημα στο Πρωτοδικείο

Λίγη ώρα αργότερα, ο 89χρονος έφτασε ανενόχλητος στο Πρωτοδικείο, περίπου πέντε χιλιόμετρα μακριά. Μπήκε στο κτίριο, περπάτησε στους διαδρόμους και πυροβόλησε τέσσερις γυναίκες.

Πριν διαφύγει, άφησε την καραμπίνα και τρεις φακέλους με επιστολές, λέγοντας στους έντρομους υπαλλήλους: «Εδώ θα βρείτε τις απαντήσεις». Στο εσωτερικό του κτιρίου επικράτησε πανικός.

Οι αστυνομικές αρχές κινητοποιήθηκαν εκ νέου, διασπείροντας δυνάμεις σε δρόμους, σταθμούς και ΚΤΕΛ, αναζητώντας τον 89χρονο που είχε εξαφανιστεί.

Οι τραυματίες και η πορεία του δράστη

Οι πέντε τραυματίες νοσηλεύονται με τραύματα από σκάγια. Οι τέσσερις γυναίκες μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό, ενώ εκεί κατέληξε και ο υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Η κατάσταση του τελευταίου θεωρείται πιο σοβαρή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Το οργανωμένο σχέδιο και η σύλληψη στην Πάτρα

Ο 89χρονος φέρεται να είχε αντιδικία με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τη σύνταξή του και, όπως δείχνουν τα στοιχεία, είχε οργανώσει προσεκτικά τις κινήσεις του. Από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, φαίνεται να βρίσκεται την προηγούμενη ημέρα σε μίνι μάρκετ στα Πατήσια, όπου κάλεσε ραδιοταξί για το πρωί της επίθεσης με προορισμό τον Κεραμεικό.

Η διαδρομή του ξεκίνησε από τα Άνω Πατήσια, πέρασε από τον Κεραμεικό και το Πρωτοδικείο, με κατάληξη την Πάτρα. Εκεί, γύρω στις 4:30 το απόγευμα, συνελήφθη σε ξενοδοχείο με ένα γεμάτο περίστροφο. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε σκοπό να ταξιδέψει στην Ιταλία και είχε ήδη προμηθευτεί εισιτήριο.

Το MEGA έχει εξασφαλίσει βίντεο από τη στιγμή της σύλληψής του, που αποτυπώνει το τέλος μιας πολύωρης και πρωτοφανούς υπόθεσης για τις αστυνομικές αρχές.