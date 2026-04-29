Οι τιμές της βενζίνης στα πρατήρια των Ηνωμένων Πολιτειών αυξήθηκαν, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός American Automobile Association (AAA). Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται καμία πιθανότητα ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

Χθες, οι Αμερικανοί οδηγοί πλήρωναν 4,18 δολάρια το γαλόνι (3,785 λίτρα), επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022. Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, η μέση τιμή της βενζίνης ανερχόταν στα 2,98 δολάρια το γαλόνι, σημειώνοντας έκτοτε αύξηση περίπου 40%.

Η άνοδος των τιμών αποδίδεται εν μέρει στο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, μιας θαλάσσιας αρτηρίας κρίσιμης σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το στενό παραμένει de facto κλειστό από την έναρξη των εχθροπραξιών, προκαλώντας αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αν και οι εξαγωγές των πετρελαιοπαραγωγικών χωρών του Κόλπου κατευθύνονται κυρίως προς την Ασία —ιδίως την Κίνα και την Ιαπωνία—, οι αυξήσεις στις τιμές των βασικών αγαθών επηρεάζουν παγκοσμίως τους καταναλωτές, με τους αυτοκινητιστές να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Παρά τις αυξήσεις, οι Αμερικανοί εξακολουθούν να πληρώνουν χαμηλότερες τιμές καυσίμων σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Μετατρέποντας την τιμή σε λίτρα και ευρώ, η βενζίνη στις ΗΠΑ κοστίζει περίπου 0,94 ευρώ ανά λίτρο, έναντι τιμών που ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ελλάδα.

Η διαφορά αυτή αποδίδεται στους χαμηλότερους φόρους και δασμούς που επιβάλλει η αμερικανική κυβέρνηση στα καύσιμα, καθώς και στην αυξημένη εγχώρια παραγωγή πετρελαίου και παραγώγων του, η οποία καλύπτει σημαντικό μέρος των αναγκών της χώρας.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών αποτελεί ολοένα πιο δύσκολο ζήτημα για την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Προεκλογικά, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος είχε δεσμευθεί ότι θα μειώσει τις τιμές των καυσίμων στο μισό, όμως με έξι μήνες να απομένουν έως τις εκλογές του Νοεμβρίου για την ανανέωση της σύνθεσης του Κογκρέσου, η υπόσχεση αυτή φαίνεται πλέον ανέφικτη.

Η κυβέρνηση του προέδρου Τραμπ διαβεβαιώνει ότι η άνοδος των τιμών είναι προσωρινή. Ωστόσο, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ενημέρωσης για την Ενέργεια (EIA) προειδοποιεί πως θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μέχρι να αποκατασταθούν οι μεταφορές καυσίμων και να επανέλθουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα, εφόσον ανοίξει εκ νέου το στενό του Χορμούζ.