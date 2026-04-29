Το παραδοσιακό μπλε δελτίο ταυτότητας οδεύει προς οριστική απόσυρση, καθώς έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την αντικατάστασή του με τη νέα μορφή ψηφιακής ταυτότητας, με καταληκτική ημερομηνία την 3η Αυγούστου 2026.

Παρά τη μεγάλη ζήτηση και τη δυσκολία εξασφάλισης ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, η νέα διαδικασία προβλέπει ταχύτερη και πιο αυτοματοποιημένη έκδοση. Τα στοιχεία αντλούνται ηλεκτρονικά, η ταυτότητα εκδίδεται εντός περίπου μίας εβδομάδας και η ενημέρωση γίνεται άμεσα σε ΑΑΔΕ και Gov.gr Wallet.

Ποια είναι η διαδικασία για την έκδοση νέας ταυτότητας

Η διαδικασία έχει απλοποιηθεί αρκετά, αλλά απαιτεί μια μικρή προετοιμασία. Θα χρειαστεί να κλείσετε ραντεβού στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας και να πάτε οι ίδιοι εκεί. Ξεχάστε το άγχος με τα χαρτιά καθώς τα στοιχεία σας αντλούνται αυτόματα από το «Μητρώο Πολιτών», οπότε εσείς απλώς ελέγχετε αν όλα είναι σωστά και υπογράφετε την αίτηση έκδοσης δελτίου ταυτότητας.

Τι χρεάζεται να έχετε μαζί σας

Φωτογραφία: Μπορείτε να τη βγάλετε είτε απευθείας στο τμήμα, είτε σε φωτογράφο που θα την «ανεβάσει» στο myPhoto του gov.gr.

Παράβολα: Το κόστος είναι 10€ και μόλις 5€ για πολύτεκνους (Τύπος Παραβόλου: 1894), συν ένα μικρό ένσημο της αστυνομίας αξίας 0,50€ (Τύπος Παραβόλου: 2043). Όλα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω e-Παράβολο, ενώ σε περίπτωση λάθους προβλέπεται διαδικασία επιστροφής χρημάτων.

Την παλιά σας ταυτότητα: Θα πρέπει να την παραδώσετε εκείνη τη στιγμή.

Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη η αναμονή για ραντεβού είναι ήδη αυξημένη, καθώς τα διαθέσιμα ραντεβού εμφανίζονται κλεισμένα έως τις αρχές Ιουνίου. Ωστόσο, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, όπως επικείμενο ταξίδι, απώλεια ταυτότητας ή λόγοι υγείας, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα για κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση.