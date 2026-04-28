Ανατριχιαστικά στοιχεία για τις εκτελέσεις στη χώρα αποκαλύπτει νέα έκθεση της Ομάδας Εργασίας Μεταβατικής Δικαιοσύνης, η οποία χαρτογραφεί συστηματικά τις θανατώσεις στο απομονωμένο ασιατικό κράτος. Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι εκτελέσεις αυξήθηκαν δραματικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Η έκθεση περιγράφει φρικτές περιπτώσεις, όπως θύματα που ξυλοκοπήθηκαν μέχρι θανάτου με σφυρί, την εκτέλεση εγκύου γυναίκας και τη δολοφονία διευθυντή αγροκτήματος που εξόργισε τον Κιμ Γιονγκ Ουν επειδή άφησε μικρά χελωνάκια να πεθάνουν. Σε αρκετές περιπτώσεις, κρατούμενοι φέρεται να εκτελέστηκαν σε μυστικές «εκτελέσεις σε εσωτερικούς χώρους» με αμβλύ όπλο, ενώ λιποτάκτες κατέθεσαν ότι είδαν να πυροβολούνται ανήλικοι, παρά την επίσημη απαγόρευση τέτοιων τιμωριών.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν την έκθεση αποκαλύπτουν την έκταση των δολοφονιών, εντοπίζοντας ύποπτους τόπους εκτέλεσης σε όλη τη χώρα – από αεροδρόμια και γήπεδα ποδοσφαίρου έως απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Οι μέθοδοι διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία, με πολλές εκτελέσεις να πραγματοποιούνται σε κατοικημένες ζώνες όπου ακούγονταν πυροβολισμοί, γεγονός που υποδηλώνει τη χρήση αμβλέων οργάνων.

Η Πιονγκγιάνγκ έκλεισε τα σύνορά της τον Ιανουάριο του 2020 για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορωνοϊού. Όπως επισημαίνουν ακτιβιστές, το παρατεταμένο lockdown επιδείνωσε τις ήδη σκληρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα.

Η έκθεση καταγράφει ότι ο αριθμός των εκτελέσεων και των θανατικών ποινών υπερδιπλασιάστηκε στα πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο των συνόρων, ενώ οι καταδικασμένοι σε θάνατο υπερτριπλασιάστηκαν. Τα στοιχεία προέρχονται από εκατοντάδες Βορειοκορεάτες δραπέτες και μέσα ενημέρωσης που διατηρούν δίκτυα εντός της χώρας, όπου δεν υπάρχουν ανεξάρτητες πηγές πληροφόρησης.

Βίαιες μέθοδοι και αύξηση των εκτελέσεων

Αναλύθηκαν 144 γνωστές περιπτώσεις εκτελέσεων και θανατικών ποινών, με εκατοντάδες εμπλεκόμενα άτομα. Από τις 111 περιπτώσεις όπου ήταν γνωστή η μέθοδος, οι 107 πραγματοποιήθηκαν με εκτελεστικό απόσπασμα, χρησιμοποιώντας τουφέκια ή πολυβόλα. Ωστόσο, τεκμηριώθηκαν και σπάνιες, εξαιρετικά βίαιες εκτελέσεις με σιδερένιο ρόπαλο ή σφυρί, σε μη δημόσιους χώρους.

Λιποτάκτες κατέθεσαν πως έγιναν μάρτυρες εκτελέσεων εγκύων και ανηλίκων, παρά τους ισχυρισμούς της Πιονγκγιάνγκ ότι τέτοιες πράξεις απαγορεύονται. Από την περίοδο της πανδημίας, οι αρχές φέρονται να αύξησαν τη χρήση της θανατικής ποινής ακόμη και για αδικήματα όπως η παρακολούθηση νοτιοκορεατικών ταινιών, σειρών ή η ακρόαση μουσικής.

Πολιτικά εγκλήματα και κρατική καταστολή

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με τον ξένο πολιτισμό, τη θρησκεία και τη «δεισιδαιμονία» αυξήθηκαν κατά 250% μετά το κλείσιμο των συνόρων. Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική αύξηση στις εκτελέσεις για πολιτικά εγκλήματα, όπως η κριτική στον ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό ενδέχεται να αντανακλά είτε αυξανόμενη εσωτερική δυσαρέσκεια είτε ενίσχυση της καταστολής για τη διατήρηση του ελέγχου.

Περίπου τα τρία τέταρτα των εκτελέσεων πραγματοποιήθηκαν δημόσια με πυροβολισμό, παρουσία συγκεντρωμένων πολιτών. Οι δολοφονίες σημειώθηκαν σε δεκάδες πόλεις, ακόμα και σε αεροδρόμια, όχθες ποταμών, γεωργικές εκτάσεις και ορυχεία.

Διεθνείς αντιδράσεις και άρνηση της Πιονγκγιάνγκ

Η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας κατηγορείται εδώ και χρόνια για συστηματικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως βασανιστήρια, καταναγκαστική εργασία και σοβαρούς περιορισμούς στην ελευθερία λόγου και μετακίνησης. Πιστεύεται ότι λειτουργεί μεγάλα στρατόπεδα πολιτικών κρατουμένων, όπου κρατούνται δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η κατάσταση των δικαιωμάτων στη χώρα επιδεινώνεται σταθερά την τελευταία δεκαετία. Η Πιονγκγιάνγκ απορρίπτει τις κατηγορίες, κατηγορώντας τον ΟΗΕ ότι πολιτικοποιεί το ζήτημα με στόχο να υπονομεύσει το καθεστώς.