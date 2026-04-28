Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι γνωστός για τις τεράστιες προπονητικές του ικανότητες, αλλά αυτή την φορά χρησιμοποίησε τον χρόνο του που βρίσκεται μακριά από τους πάγκους για άλλο σκοπό.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός προπονητής κλήθηκε να βάλει σε σειρά 10 από τους διάσημους σούπερ – ήρωες με βάση την δική του προτίμηση.

Με έναν αστερίσκο όμως, χωρίς να γνωρίζει με ποια σειρά θα βγαίνει ο κάθε σούπερ – ήρωας. Άρα, η όλη διαδικασία ήταν λίγο στα «τυφλά», κάτι που τον έκανε να μετανιώνει για κάποιες επιλογές.

Ο Κλοπ πάντως έδειξε τη λατρεία που διαθέτει για τον Superman, τοποθετώντας τον στην κορυφή και τον χαρακτήρισε παιδικό του ήρωα.