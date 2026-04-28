Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει μια δύσκολη αποστολή στα playoffs της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια, έχοντας μάλιστα μειονέκτημα έδρας και δύο ήττες από την ίδια ομάδα στην κανονική περίοδο.

Παρ’ όλα αυτά, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, με τον Κέντρικ Ναν να ξεχωρίζει από την αρχή.

Ο Αμερικανός μπήκε εντυπωσιακά στο ματς, σκοράροντας 10 πόντους μέσα σε τρία λεπτά και ολοκληρώνοντας την πρώτη περίοδο με 14 από τους 23 συνολικούς πόντους της ομάδας του. Παράλληλα, είχε θετική παρουσία και στην άμυνα, ενώ μοίρασε και το παιχνίδι όταν χρειάστηκε.