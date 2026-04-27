Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά ταυτόχρονα σε μία ομάδα. Το ένα είναι ο προγραμματισμός και το άλλο οι στόχοι. Στην ΑΕΚ τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα. Ο στόχος είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Για να επιτευχθεί αυτός ο Δικέφαλος χρειάζεται μίνιμουμ δύο νίκες αρκεί η μία να είναι εις βάρος του Ολυμπιακού. Στην πορεία μπορεί να αποδειχθεί ότι χρειάζονται περισσότεροι ή ακόμα και λιγότεροι βαθμοί, αλλά αυτό δεν αλλάζει την ουσία.

Από την άλλη ο προγραμματισμός για τη νέα χρονιά είναι επίσης ξεκάθαρος. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανένας πίσω από το συγκεκριμένο δάχτυλο. Είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό η ΑΕΚ να μη θέλει να ανοίξει τέτοια κουβέντα, καθώς όταν έχεις μπροστά σου μία κούπα δεν μπορείς να μιλάς για άλλα πράγματα.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Χαβιέρ Ριμπάλτα και ο Μάρκο Νίκολιτς δεν επιθυμούν να ανοίξει καν κουβέντα για το μέλλον των δανεικών.

Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση, πως στα τέλη του Απριλίου δεν έχουν παρθεί οι αποφάσεις για το ποιος πρέπει να παραμείνει και ποιος να αποχωρήσει από την ΑΕΚ στα μέσα Μαΐου, όταν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα.

Δεν έχουν αποφασίσει δηλαδή ο διευθυντής ποδοσφαίρου και ο προπονητής, αν ο Γκρούγιτς, ο οποίος έχει συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης μπορεί να προσφέρει πράγματα στην ΑΕΚ; Δεν ξέρουν αν ο Ζοάο Μάριο είναι, ή δεν είναι, ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά, ώστε να καταστρώσουν τα πλάνα τους είτε για να επιχειρήσουν νέο δανεισμό του, είτε την αγορά του, είτε να ψάξουν για κάτι καλύτερο;

Δεν μπορούν να αντιληφθούν αν ο Βίντα, ο Γκατσίνοβιτς και ο Περέιρα, παίκτες που τα συμβόλαιά τους ολοκληρώνονται το καλοκαίρι πρέπει να παραμείνουν ή όχι και την επόμενη σεζόν; Και αν παραμείνει ένας ή δύο εξ αυτών, ποιο ρόλο θα πρέπει να έχουν στον σχεδιασμό;

Ή μήπως υπάρχει έστω και ένας που να θεωρεί ότι δεν έχουν παρθεί αποφάσεις για το μέλλον των Ελίασον και Λιούμπισιτς ή για τους παίκτες και πιο συγκεκριμένα τις θέσεις στις οποίες η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση ενόψει της νέας χρονιάς; Σοβαροί να είμαστε!