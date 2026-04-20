Η 2η στροφή της Stoiximan Super League ανήκει στο παρελθόν. Στο τελευταίο «αιώνιο ντέρμπι» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με σκορ 2-0. Ζέλσον και Ροντινέι οι σκόρερ.

Η ΑΕΚ επιβλήθηκε με άνεση του ΠΑΟΚ με σκορ 3-0 και ξεπέρασε την πίκρα του ευρωπαϊκού αποκλεισμού. Κακός ο ΠΑΟΚ, επιβλητική η Ένωση, διατηρήθηκε στο +5 από τον Ολυμπιακό, 4 στροφές πριν από το τέλος των Play Offs.

Στις θέσεις 5-8 ο Άρης γύρισε το ματς με τον Βόλο και συνεχίζει την καταδίωξη του Λεβαδειακού. Τη στιγμή που ο ΟΦΗ νίκησε τους Βοιωτούς με 2-0 και ετοιμάζεται για τον τελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ.

Στα χαμηλά στρώματα, σημαντική νίκη πέτυχε ο Πανσερραϊκός και συνεχίζει να ελπίζει για την παραμονή του.

