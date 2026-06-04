Οι δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπέρ της Ουκρανίας δείχνουν, σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ότι αυτό που η Ρωσία χαρακτήριζε ως «πόλεμο του Μπάιντεν» έχει πλέον εξελιχθεί σε «πόλεμο του Τραμπ». Τις δηλώσεις του μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι, οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία θα είχαν ήδη λήξει, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδίωκαν πραγματικά μια ειρηνευτική συμφωνία. Όπως σημείωσε, η στάση της Ουάσιγκτον συνεχίζει να κλιμακώνει την ένταση στην περιοχή.

Από την πλευρά του, ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη (3/6/26) σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι αναμένονται «πολύ σύντομα» εξελίξεις σχετικά με τα 400 εκατομμύρια δολάρια που είχε εγκρίνει το Κογκρέσο για βοήθεια προς την Ουκρανία. Το κονδύλι αυτό είχε καθυστερήσει να εκταμιευθεί από το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δηλώσεις στήριξης της Ουκρανίας από τον Ρούμπιο, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στις θέσεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο Λαβρόφ επισήμανε ότι η κοινή αυτή στάση επιβεβαιώνει τη συνέχιση της δυτικής πολιτικής απέναντι στη Μόσχα.

Μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αποκαταστήσει τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν και έχει επανειλημμένα δεσμευθεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, χωρίς ωστόσο να έχει επιτύχει μέχρι στιγμής τον στόχο αυτό. Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Άνκορατζ της Αλάσκας πέρυσι τον Δεκαπενταύγουστο με το κέντρικο σύνθημα της συνάντησης «Eπιδιώκοντας την Ειρήνη», «Pursuing Peace».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ότι ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι «ο πόλεμος του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, όχι δικός του», υπογραμμίζοντας τη διαφοροποίηση της πολιτικής του από εκείνη της προηγούμενης κυβέρνησης και ότι θα έδινε τέλος στον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες.