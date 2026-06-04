Η δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Βόλου Αχιλλέα Μπέου για τα αδέσποτα ζώα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον καλλιτεχνικό και φιλοζωικό χώρο, με τον ηθοποιό Δημήτρη Πιατά να απαντά με αιχμηρό και σαρκαστικό τρόπο στις δηλώσεις του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», εκφράζοντας την έντονη ενόχλησή του για όσα έχουν ειπωθεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Όπως τόνισε ο Δημήτρης Πιατάς, οι δηλώσεις του Δημάρχου Βόλου δεν τον άφησαν αδιάφορο, σχολιάζοντάς τις με ιδιαίτερα καυστικό ύφος και αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον Αχιλλέα Μπέο.

«Ο Μπέος μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ξέρετε, έχει το απυρόβλητο. Ο Μπέος είναι αθυρόστομος και αυθόρμητος, αλλά ο Μπέος ασχολείται και με τα ζώα; Εγώ νόμιζα ότι ασχολιόταν μόνο με τους ανθρώπους. Φαίνεται βρήκε κοινά στοιχεία. Μπορεί», ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, πρόσθεσε: «Ο Μπέος είναι συνάδελφός μου, είναι κωμικός. Έχει πολύ χιούμορ ή μάλλον θα ήθελε να έχει πολύ χιούμορ και λέει πολλά ανέκδοτα. Μερικά είναι κρύα».

Ο Αχιλλέας Μπέος βρέθηκε το τελευταίο διάστημα στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, μετά από δημόσιες τοποθετήσεις του για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στον Βόλο. Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε δε η πρότασή του, τα αδέσποτα να παραμένουν στους χώρους φιλοξενίας των Δήμων για 3 μήνες και αν σε αυτό το διάστημα δεν υιοθετηθούν, να τους γίνεται ευθανασία.