Τα πρώτα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις των δύο ανήλικων παιδιών της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον 41χρονο σύζυγό της στην Καλαμάτα δείχνουν ότι δεν είχαν χορηγηθεί ουσίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εξετάσεις αίματος και ούρων στα δύο κοριτσάκια, ηλικίας 6 και 10 ετών, βγήκαν αρνητικές. Το αποτέλεσμα αυτό απομακρύνει το ενδεχόμενο να τους είχαν δοθεί ηρεμιστικά ή άλλες ουσίες, ώστε να μην αντιληφθούν το τραγικό περιστατικό. Οι εξετάσεις κρίθηκαν απαραίτητες, καθώς οι αστυνομικοί είχαν προβληματιστεί από το γεγονός ότι τα παιδιά κοιμόντουσαν όταν μπήκαν στο σπίτι μετά το έγκλημα και δεν είχαν καταλάβει τίποτα.

Τα δύο κοριτσάκια παραμένουν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λαμβάνουν φροντίδα από ειδικούς και ψυχολογική υποστήριξη. Έχουν ήδη ενημερωθεί για τον θάνατο της μητέρας τους και βιώνουν βαθιά θλίψη. Η θεία τους, αδελφή της 39χρονης, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αναλάβει την επιμέλειά τους, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλες τις σχετικές διαδικασίες.

Το απόγευμα στις 19:00 θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, γράφοντας τον τραγικό επίλογο της υπόθεσης. Η οικογένεια της 39χρονης, που είχε μόνο την αδελφή της, δεν μπορούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας, ωστόσο ιδιώτες προσφέρθηκαν να τα αναλάβουν.

«Είχε μάθει πολλά πράγματα για τη γυναίκα του»

Την ίδια ώρα, με προκλητικό τόνο τοποθετείται δημοσίως η μητέρα του 41χρονου κατηγορούμενου, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο Πέμπτη (4/6) στην ανακρίτρια Καλαμάτας, αναφερόμενη στην υπόθεση. «Ο γιος μου το τελευταίο διάστημα είχε μάθει πολλά πράγματα για τη γυναίκα του. Σήμερα θα πάω να τον δω, να του μιλήσω. Μας πονάει όλο αυτό που έχει και είμαστε σε άσχημη κατάσταση», είπε η μητέρα του 41χρονου.

Εμμένει στη στάση του ο 41χρονος

Ο 41χρονος συζυγοκτόνος εμμένει στη δήλωση περί αμυντικής στάσης, υποστηρίζοντας ότι προηγήθηκε συμπλοκή με τη σύζυγό του και ότι πάλεψε μαζί της, πριν τη μαχαιρώσει. Ωστόσο, τα ευρήματα δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν την εκδοχή του κατηγορουμένου. Σοκάρει η έκθεση του ιατροδικαστή για το θέμα, καθώς η 39χρονη έφερε συνολικά 45 τραύματα από κουζινομάχαιρο, ενώ στα χέρια της εντοπίστηκαν πολλαπλά αμυντικά τραύματα, στοιχείο που, σύμφωνα με τις Αρχές, δείχνει ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να αποτρέψει την επίθεση.

Ο δράστης τη χτύπησε με μανία στο κεφάλι, το λαιμό, το στήθος και την πλάτη μέχρι που άφησε την τελευταία της πνοή στη κρεβατοκάμαρά τους.

Ανοίγουν τα στόματα κατόπιν… εορτής

Μετά την τραγική κατάληξη πάντως, τα στόματα ανοίγουν. Φίλοι από το στενό περιβάλλον της 39χρονης αναφέρουν, ότι τους είχε εκμυστηρευτεί σοβαρά προβλήματα στη σχέση της, κάνοντας λόγο για παθολογική ζήλια, εντάσεις και περιστατικά βίας. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, ο 41χρονος ασκούσε έντονο έλεγχο στη ζωή της, φτάνοντας στο σημείο να της απαγορεύει τη χρήση λογαριασμών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φίλη της 39χρονης φέρεται να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία ζητώντας βοήθεια, όταν η ίδια δεν απαντούσε στα τηλέφωνά της.