Συγκλονίζει η μαρτυρία της αδελφής της 39χρονης γυναίκας που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/6/26). Η γυναίκα αποκάλυψε ότι μαζί με την αδελφή της είχαν καταστρώσει σχέδιο διαφυγής, το οποίο όμως δεν πρόλαβαν να υλοποιήσουν.

Η ίδια δήλωσε ότι ο δράστης της στέρησε τον μοναδικό δικό της άνθρωπο, καθώς οι γονείς τους είχαν φύγει από τη ζωή. Όπως είπε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, «είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα».

«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει», ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην ερώτηση αν ο 41χρονος είχε αντιληφθεί την πρόθεση της 39χρονης να απομακρυνθεί, απάντησε πως «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”».

Η αδελφή της πρόσθεσε ότι «αλλιώς τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, με το παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα». Επισήμανε ακόμη ότι τα παιδιά «είναι πλέον μαζί μου» και πως «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει» τι συνέβη στη μητέρα τους.

«Προσπάθησε να αμυνθεί»

Η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, απάντησε στους ισχυρισμούς του 41χρονου ότι βρισκόταν σε άμυνα. Όπως τόνισε, «τα ευρήματα του ιατροδικαστή και τα δικά μας δείχνουν ότι ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα από τόσα χτυπήματα και φέρει αρκετά αμυντικά τραύματα, προφανώς δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος».

Η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι η 39χρονη «προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση», ενώ η σορός της βρέθηκε σε πολύ κακή κατάσταση. Εκτός από τις μαχαιριές, υπήρχαν και χτυπήματα που δεν βρήκαν τον στόχο.

Παράλληλα, ανέφερε πως το πιο δύσκολο κομμάτι για τους αστυνομικούς ήταν η απομάκρυνση των παιδιών. «Όταν έφτασαν στο σπίτι διαπίστωσαν ότι υπήρχαν δύο παιδιά που κοιμόντουσαν. Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην πιθανότητα τα παιδιά να είχαν λάβει κάποια ουσία, σημείωσε ότι έχουν ήδη υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Είχε απευθυνθεί σε Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου έναν χρόνο πριν, η 39χρονη είχε επισκεφθεί το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του δικτύου δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η γυναίκα είχε ζητήσει κυρίως πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση εργασίας και την επαγγελματική της αποκατάσταση. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, της είχε προταθεί η χρήση του Panic Button, ωστόσο φέρεται να μην το αποδέχθηκε.

Τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών έχουν καθαρά υποστηρικτικό χαρακτήρα, χωρίς να ασκούν καταγγελτικό ή διωκτικό ρόλο. Στόχος τους είναι να παρέχουν ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη σε γυναίκες που επιθυμούν να απομακρυνθούν από κακοποιητικά περιβάλλοντα.