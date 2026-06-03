Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, όπου μία 39χρονη γυναίκα δολοφονήθηκε από το χέρι του συζύγου της, συγκλονίζοντας την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η 39χρονη είχε εκμυστηρευθεί σε φίλους της από τη σχολή χορού τα προβλήματα που αντιμετώπιζε, κάνοντας λόγο για παθολογική ζήλια, σοβαρές εντάσεις και περιστατικά ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της.

Μάλιστα, τους είχε προειδοποιήσει πως αν κάποια στιγμή δεν εμφανιζόταν στο μάθημα, αυτό θα σήμαινε ότι βίωνε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες στο σπίτι.

Όταν οι συμμαθητές της παρατήρησαν την απουσία της, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, γεγονός που οδήγησε σε έρευνα για τον εντοπισμό της.

Αν και οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία, αστυνομικοί είχαν επισκεφθεί την οικία της οικογένειας ύστερα από σχετική ενημέρωση.

Η γυναίκα τότε αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό είχε καταγραφεί.

Επιπλέον, είχε απευθυνθεί και στο Κέντρο Συμβουλευτικής Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και για να απεγκλωβιστεί από τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε.

Η κηδεία της 39χρονης θα τελεστεί σήμερα, ενώ ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, Πέμπτη (04/06).