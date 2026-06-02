Μια ακόμα γυναικοκτονία καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όπου ένας 41χρονος άνδρας φέρεται να σκότωσε την 39χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους. Περίπου στις δύο το πρωί η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για γυναικείες κραυγές σε διαμέρισμα της πόλης. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο εντόπισαν την 39χρονη γυναίκα στο πάτωμα, μέσα σε μια λίμνη αίματος. Φέρεται να είχε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Με βάση τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, την πόρτα στους αστυνομικούς άνοιξε ο 41χρονος σύζυγος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να είχε πάνω του εμφανή σημάδια αίματος. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΛ.ΑΣ., παραδέχτηκε ότι σκότωσε τη σύζυγό του, ενώ φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και είδε τη γυναίκα να τον απειλεί με μαχαίρι.

Μαρτυρίες από τη γειτονιά του ζευγαριού κάνουν λόγο για συχνούς καβγάδες μεταξύ των δύο το τελευταίο διάστημα, ενώ κάποιοι κάτοικοι φέρεται να ανέφεραν ότι είχαν ακούσει τη νεαρή γυναίκα να λέει ότι ο σύντροφός της τη χτυπάει μέχρι και με ζώνη. Σε ένα τραγικό παιχνίδι της μοίρας, στο διπλανό δωμάτιο από εκεί που φέρεται να έγινε το φονικό βρίσκονταν τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας έξι και δέκα ετών. Πληροφορίες ανέφεραν ότι οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στο σπίτι τα βρήκαν να κοιμούνται. Μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, έως ότου η αρμόδια εισαγγελική Αρχή αποφασίσει για τη μετέπειτα φροντίδα τους.

Εις βάρος του 41χρονου συζύγου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η μεγάλη εικόνα

Η ανθρωποκτονία στην Καλαμάτα δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό. Οπως έγραφαν «ΤΑ ΝΕΑ» σε σχετικό ρεπορτάζ τους (2/5), τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν καταγραφεί τουλάχιστον άλλες τέσσερις γυναικοκτονίες σε όλη τη χώρα. Επιπλέον, σύμφωνα με μετρήσεις της ελληνικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τη Γυναικοκτονία, το 2025 καταγράφηκαν 21 γυναικοκτονίες, ενώ από το 2019 έως το 2024 σχεδόν 130.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στα τέλη Απριλίου από το Φόρουμ των Δελφών, καταγράφονται περίπου 100-120 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία καθημερινά. Μόνο το 2025 οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη 19.500 υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την ίδια χρονιά 1.300 θύματα χρειάστηκαν νοσηλεία, με χιλιάδες ακόμη γυναίκες να καταφεύγουν σε δομές φιλοξενίας ή να κάνουν χρήση εργαλείων τύπου panic button. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε τότε τονίσει πως το 2026 καταγράφεται μια μείωση περίπου 15% στα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και πως περίπου 500 δράστες βρίσκονται στη φυλακή.

Επειτα, όπως ανέδειξε και το ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» από τις αρχές Μαΐου, παρόλο που στο ελληνικό νομικό σύστημα υπάρχει ένα σχετικά εκτενές πλέγμα προστασίας για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, απουσιάζει η επίσημη νομική αναγνώριση του όρου της «γυναικοκτονίας», κάτι που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει στη μη ανάγνωση του έμφυλου χαρακτήρα ενός ποινικού αδικήματος – να μην αναγνωρίζεται δηλαδή το έγκλημα κατά μιας γυναίκας ακριβώς λόγω του ότι είναι γυναίκα. Αυτό οδηγεί και στην έλλειψη επίσημης καταγραφής αντίστοιχων περιστατικών. Σημειώνεται ότι τον όρο της γυναικοκτονίας έχουν υιοθετήσει μεταξύ άλλων ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ευρωπαϊκή Ενωση.