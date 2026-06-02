Αποτροπιασμό και οργή έχει προκαλέσει σε ολόκληρη την χώρα, η άγρια δολοφονία της 39χρονης μητέρας δύο παιδιών στην Καλαμάτα, με δράστη τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος ομολόγησε το έγκλημά του στις Αρχές και σήμερα (06/02) οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Η 39χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της. Ειδικότερα, διαπιστώθηκαν τραύματα στην πλάτη, δύο στον θώρακα, τραύμα στον λαιμό, καθώς και αμυχές στα χέρια, οι οποίες παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας. Η ιατροδικαστική εξέταση αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκ νέου σήμερα και εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του εγκλήματος.

Αντίθετα, ο 41χρονος φέρει μόνο εκδορές και επιφανειακές κακώσεις, χωρίς να διαπιστώνονται τραύματα από μαχαίρι. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του πάνω από το κρεβάτι να τον απειλεί με μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι αμύνθηκε σε μια στιγμή έντασης.

Εντοπίστηκαν φάρμακα στο διαμέρισμα – Τοξικολογικές εξετάσεις στα παιδιά

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 10 και 6 ετών, πέρασαν τη νύχτα στην Παιδιατρική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό την παρακολούθηση ειδικών και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Οι αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες εξετάζουν τις επόμενες κινήσεις για τη φροντίδα τους, καθώς η μητέρα τους είναι νεκρή, ενώ οι γονείς της δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει μία αδελφή της 39χρονης, ενώ εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την επιμέλεια και τη φιλοξενία των παιδιών.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο διαμέρισμα όπου διέμενε το ζευγάρι, εντοπίστηκαν συσκευασίες και κυψέλες αγχολυτικών/ηρεμιστικών φαρμάκων, οι οποίες έχουν συλλεχθεί και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Παράλληλα, οι αρμόδιες αρχές φέρονται να έχουν ζητήσει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων και στα δύο παιδιά του ζευγαριού. Το αίτημα σχετίζεται με το γεγονός ότι τα παιδιά, τα οποία βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα την ώρα του φονικού, κοιμούνταν βαθιά και δεν αντιλήφθηκαν τον έντονο διαπληκτισμό που προηγήθηκε της δολοφονίας.

Εντάσεις και καβγάδες

Ιδιαίτερα έντονες στιγμές εκτυλίχθηκαν και στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μεσσηνίας, όπου επισκέφθηκε τον 41χρονο η μητέρα του. Κατά πληροφορίες, τον ρώτησε γιατί προχώρησε στην πράξη αυτή και στη συνέχεια αισθάνθηκε αδιαθεσία, χάνοντας τις αισθήσεις της. Χρειάστηκε η διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας για τις πρώτες βοήθειες.

Ο 41χρονος φέρεται να ζήλευε παθολογικά τη σύζυγό του, ενώ η 39χρονη επιθυμούσε εδώ και περίπου έναν χρόνο να δώσει τέλος στον γάμο τους και να χωρίσει. Το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα τον τελευταίο μήνα, οι εντάσεις μεταξύ τους φαίνεται πως είχαν κλιμακωθεί σημαντικά. Γείτονες αναφέρουν ότι άκουγαν συχνά καβγάδες, φωνές και περιστατικά που παρέπεμπαν τόσο σε λεκτική όσο και σε σωματική βία. Ωστόσο, δεν είχε υποβληθεί κάποια επίσημη καταγγελία στην Αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία που να αφορά το συγκεκριμένο ζευγάρι.