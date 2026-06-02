Επίθεση σε 22χρονη στον Λυκαβηττό σημειώθηκε στο κέντρο της Αθήνας, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών. Η νεαρή γυναίκα έζησε στιγμές τρόμου όταν άγνωστος άνδρας την ακολούθησε για αρκετή ώρα και στη συνέχεια της επιτέθηκε, αρπάζοντάς την αιφνιδιαστικά στον λόφο του Λυκαβηττού.

Καθοριστική για τη διάσωσή της υπήρξε η παρέμβαση κατοίκου της περιοχής, ο οποίος αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε να τη βοηθήσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης παρακολουθούσε τη 22χρονη πριν της επιτεθεί ξαφνικά, προσπαθώντας να την ακινητοποιήσει. Η νεαρή αντέδρασε με ψυχραιμία, καταφέρνοντας να τον απωθήσει και να ξεφύγει από τα χέρια του.

Προσπαθώντας να απομακρυνθεί όσο πιο γρήγορα μπορούσε, επιχείρησε να κόψει δρόμο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά την πτώση της, συνέχισε να τρέχει προκειμένου να σωθεί.

Λίγο αργότερα έφτασε στην οδό Σαρανταπήχου, όμως ο άγνωστος συνέχισε να την καταδιώκει. Τότε, ένας περίοικος που αντιλήφθηκε την κατάσταση παρενέβη αποφασιστικά, αναγκάζοντας τον δράστη να τραπεί σε φυγή.

Ο άνδρας διέφυγε προς την περιοχή των Εξαρχείων και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, παρά τις εκτεταμένες έρευνες των Αρχών.

Η 22χρονη είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά την επίθεση που δέχθηκε στον Λυκαβηττό.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εξαρχείων, το οποίο διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.