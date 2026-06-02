Πάλεψε, αλλά δεν τα κατάφερε ο Μάριος Οικονόμου. Σε ηλικία 33 ετών ο παλαίμαχος διεθνής αμυντικός υπέκυψε στα τραύματά του ύστερα από νοσηλεία εννιά ημερών στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Θυμίζουμε πως στις 23 Μαΐου ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής είχε τροχαίο με τη μηχανή του στα Ιωάννινα και έκτοτε νοσηλευόταν με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στην εντατική. Δυστυχώς οι προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν δεν απέδωσαν καθώς υπέστη ισχαιμική βλάβη στον εγκέφαλο που αποδείχθηκε μη αναστρέψιμη, με αποτέλεσμα χθες να αφήσει την τελευταία του πνοή.

Μετά την τραγική κατάληξη, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές έδωσαν εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής προκειμένου να καταγραφούν με επίσημο τρόπο τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλεια του ποδοσφαιριστή.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων για την πλήρη διαλεύκανση του συμβάντος. Στο ατύχημα είχε εμπλακεί ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 63χρονος ημεδαπός, ο οποίος έχει ήδη δώσει κατάθεση στις Αρχές.

Ο Οικονόμου ήταν έξι φορές διεθνής με την Εθνική ενώ μεταξύ άλλων αγωνίστηκε σε ΑΕΚ, ΠΑΣ Γιάννινα, Παναιτωλικό, Κοπεγχάγη και Μπολόνια. H ΕΠΟ, η Super League, ο ΠΣΑΠΠ, πρώην συμπαίκτες και σχεδόν όλες οι ομάδες της Λίγκας τον αποχαιρέτησαν με μηνύματα και ανακοινώσεις τους στα social media.

Κλείνει Ζουμπκόφ

Την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει η ΑΕΚ που αναμένεται να κάνει δικό της τον 29χρονο ουκρανό εξτρέμ της Τράμπζονσπορ, Ολεξάντρ Ζουμπκόφ. Την είδηση αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ενώ ο διεθνής άσος θα περάσει πιθανότατα σήμερα από τις ιατρικές εξετάσεις για να υπογράψει πολυετές συμβόλαιο.

Η Ενωση θα τον αγοράσει από την τουρκική ομάδα η οποία τον είχε αποκτήσει από τη Σαχτάρ τον Φεβρουάριο του 2025 έναντι έξι εκατ. ευρώ. Ο Ζουμπκόφ έχει 45 συμμετοχές και τρία γκολ με την Εθνική του ομάδα ενώ φέτος είχε γεμάτη σεζόν στην Τουρκία με 37 εμφανίσεις, τέσσερα γκολ και δώδεκα ασίστ. Αγωνίζεται κυρίως ως δεξί εξτρέμ, αλλά μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον φορ.