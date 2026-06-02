Η PSGmania σαρώνει το Παρίσι το οποίο «γιόρτασε τους βασιλιάδες του», όπως έγραψε χαρακτηριστικά χθες η «Le Parisien».

Περίπου 100.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στο Champs de Mars για να υποδεχτούν τους παίκτες του Λουίς Ενρίκε «σαν θεούς». Σύμφωνα με την εφημερίδα η Παρί Σεν Ζερμέν με το «αξιοσημείωτο πνεύμα της» και την «ακλόνητη αλληλεγγύη» προσέφερε «μια ωδή στη χαρά της συμβίωσης».

Ο «προφήτης του Παρισιού» όπως αποκαλεί η «El Pais» τον αρχιτέκτονα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, Λουίς Ενρίκε, ετοιμάζει ήδη τα σχέδιά του για το threepeat που θα εδραιώσει μια για πάντα στη συνείδηση του κόσμου την ποδοσφαιρική δυναστεία του Παρισιού.

Το εμβληματικό «My Way» τραγουδημένο από την μπάσα χαρακτηριστική φωνή του Φρανκ Σινάτρα είναι το τραγούδι που μπορεί να εκφράσει με τον πιο ιδανικό τρόπο τον Ισπανό.

Ας μην ξεχνάμε άλλωστε πως το διάσημο τραγούδι αποτελεί μια αγγλική στιχουργική διασκευή του γαλλικού «Comme d’ habitude» (Ως συνήθως) που κυκλοφόρησε το 1967, κάνοντας γέφυρα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι ο πρωτομάστορας των δις πρωταθλητών Ευρώπης που έχει αποδεκατίσει κάθε αγγλική φιλοδοξία να ανέβει εκπρόσωπος της Πρέμιερ Λιγκ στην κορυφή της ευρωπαϊκής πυραμίδας. Πέρυσι στα νοκάουκ ήταν κατά σειρά οι Λίβερπουλ, Αστον Βίλα και Αρσεναλ που υπέκυψαν στα μωρά του Λουίς Ενρίκε και φέτος οι Τσέλσι, Λίβερπουλ και ξανά Αρσεναλ, αλλά στον τελικό, προκαλώντας στους Κανονιέρηδες ακόμα μεγαλύτερο πόνο. Νίκη στα πέναλτι με 4-3 μετά το 1-1 στα 120 λεπτά και θρίαμβος επί του μακιαβελικού αντιποδοσφαίρου που κατέρριψε κάθε αρνητικό ρεκόρ.

Ο ισπανός προπονητής δεν δημιούργησε απλά μια ομάδα, αλλά έριξε θεμέλια για μια ποδοσφαιρική αυτοκρατορία που μπορεί να κυριαρχήσει την επόμενη δεκαετία.

Δέκα από τους παίκτες του που ξεκίνησαν βασικοί στον τελικό της Βουδαπέστης είχαν αγωνιστεί και πέρυσι, απέναντι στην Ιντερ την οποία ισοπέδωσαν με 5-0. Μοναδικό νέο πρόσωπο ο ρώσος τερματοφύλακας Σαφόνοφ που αντικατέστησε τον Τζίτζιο Ντοναρούμα.

Ο μέσος όρος ηλικίας των παικτών της Παρί ΣΖ είναι μόλις 25,8 έτη, με τον Ντουέ να είναι 20, τον Ζοάο Νέβες 21 και τον Νούνο Μέντες 23.

Και από πίσω ακολουθούν ο 18χρονος Ντρο Φερνάντεθ, οι συνομήλικοί του Τζαντού και Εμπαγιέ, ο 20χρονος Μαγιούλου και ο επίσης συνομήλικός του Ζαΐρ-Εμερί που αναμένεται να πάρει φανέλα βασικού από την επόμενη σεζόν.

Τα δύο σερί Τσάμπιονς Λιγκ όχι μόνο δεν ξεδίψασαν τον Λουίς Ενρίκε αλλά του δημιούργησαν ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο για να κάνει το threepeat. Εχοντας αντικαταστήσει το «εγώ» των Νεϊμάρ, Μέσι και Εμπαπέ με το «εμείς» των πιτσιρικάδων σε συνδυασμό με τις πρωτοποριακές στρατηγικές του στον αγωνιστικό χώρο, ο Ισπανός σχεδίασε ένα κομψοτέχνημα.

Δεν σταματά όμως εδώ. Εν μέσω πανηγυρισμών ο Ενρίκε και ο πρόεδρος της Παρί, Αλ Κελαϊφί έσπευσαν να δηλώσουν πως η ομάδα θα βγει στην αγορά αναζητώντας τους νέους Ντουέ που μπορούν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των πρωταθλητών Ευρώπης.

«Θα ακολουθήσουμε την ίδια γραμμή. Δεν χρειαζόμαστε πολλούς παίκτες γιατί είναι πολύ δύσκολο να βρεις τους κατάλληλους που μπορούν να παίξουν στην ομάδα μας», εξήγησε ο αρχιτέκτονας της Παρί.

Ο Λουίς Ενρίκε έχει μια μοναδική ικανότητα να διατηρεί σε συνεχή εγρήγορση τους παίκτες του και να τους δίνει το κίνητρο να συνεχίζουν εκεί όπου οι υπόλοιπο σταματούν.

«Μας άνοιξε την όρεξη. Πάντοτε θέλεις να νικάς ξανά και ξανά. Ποτέ να μην τα παρατάς.

Ο Λουίς Ενρίκε είναι πιθανόν ο ένοχος γι’ αυτό και ελπίζω πως θα συνεχίσει να μας πιέζει για να κερδίζουμε όλο και περισσότερα», δήλωσε ο κορυφαίος παίκτης του τελικού Βιτίνια, ο οποίος έλαβε το αναμνηστικό βραβείο από τα χέρια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι παίκτες της Παρί βλέπουν στο πρόσωπο του Λουίς Ενρίκε το αστέρι που τους οδηγεί στην ποδοσφαιρική Βηθλεέμ και το ακολουθούν πιστά.

«Ο προπονητής είναι η μεγάλη φωνή του κλαμπ. Τον ακολουθούμε, τον εμπιστευόμαστε. Από την πρώτη ημέρα μας είπε πως η ομάδα είναι πιο σημαντική από κάθε παίκτη. Δεν δημιουργήσαμε απλά μια ομάδα αλλά μια οικογένεια», εξομολογείται ο Χακίμι.

Ουσιαστικά ο Λουίς Ενρίκε προκάλεσε μια επανάσταση κουλτούρας στο γαλλικό κλαμπ το οποίο επέμενε να επενδύει σε αστέρια και όχι στο σύνολο.

Εχοντας πλέον τρία Τσάμπιονς Λιγκ στο όνομά του, όπως επίσης οι μύθοι Πέισλι, Γκουαρντιόλα και Ζιντάν – κορυφαίος με πέντε τρόπαια είναι ο Αντσελότι – ο Λουίς Ενρίκε έγινε ταυτόχρονα μόλις ο δεύτερος Ισπανός μετά τον Χοσέ Βιλαλόνγκα (1956, 1957 με Ρεάλ) που κατέκτησε back to back το τρόπαιο με τα μεγάλα αφτιά.

«Μύθος; Δεν με ενδιαφέρουν αυτά», λέει ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν. Ενδιαφέρουν όμως την Ιστορία.