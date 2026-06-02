Η ανακάλυψη ναυαγίων πειρατών στα ρηχά της Νασάου, στις Μπαχάμες, αποκαλύπτει μια άγνωστη πτυχή της «χρυσής εποχής της πειρατείας». Έπειτα από την πρώτη επίσημη άδεια για καταδύσεις στη ζώνη του λιμανιού της Νασάου, διεθνής ομάδα αρχαιολόγων εντόπισε έξι ναυάγια, τρία εκ των οποίων συνδέονται με πραγματικούς πειρατές της Καραϊβικής.

Μεταξύ των διαβόητων πειρατών που έδρασαν στην περιοχή από τη δεκαετία του 1690 έως το 1720 συγκαταλέγονται οι Blackbeard και Calico Jack Rackham. Η Νασάου, στο νησί New Providence, υπήρξε τότε το ορμητήριό τους, όπου σχεδίαζαν επιδρομές και μοίραζαν τα λάφυρα.

Οι πειρατές συνήθιζαν να καταστρέφουν τα πλοία που είχαν λεηλατήσει, καίγοντάς τα ώστε να εξαφανίσουν τα ίχνη των εγκλημάτων τους. Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν απανθρακωμένο ξύλινο κύτος, ακόμη φορτωμένο με πέτρινο έρμα, καθώς και πυροβόλα, κανόνια και σφαίρες μουσκέτων.

Ο Βρετανός θαλάσσιος αρχαιολόγος και συνδιευθυντής του προγράμματος, δρ Sean Kingsley, δήλωσε: «Τα ευρήματα αυτά είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ενδέχεται να υπάρχουν δεκάδες ακόμη ναυάγια γύρω από το λιμάνι». Αναφερόμενος στο απανθρακωμένο κύτος, πρόσθεσε ότι η εμπειρία της επαφής με αυτό ήταν «μοναδική και συγκινητική».

Η πιθανή ταυτότητα του ναυαγίου

Το 1695, ο Henry Avery έγινε ο πλέον καταζητούμενος εγκληματίας της εποχής του, μετά τη μεγαλύτερη ληστεία στην ιστορία της πειρατείας, με λάφυρα αξίας άνω των 85 εκατομμυρίων λιρών σε σημερινά δεδομένα. Οι αρχαιολόγοι εξετάζουν το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο ναυάγιο να ανήκει στο περίφημο πλοίο του, το Fancy, το οποίο είχε καεί μέχρι τη γραμμή του νερού.

Ο συνδιευθυντής της αποστολής και πρεσβευτής για την ιστορία, τον πολιτισμό και τη μουσειολογία στις Μπαχάμες, δρ Michael Pateman, σημείωσε πως «το κάψιμο των πλοίων μέχρι τη στάθμη του νερού ήταν διαβόητη τακτική για την απόκρυψη των εγκλημάτων». Όπως πρόσθεσε, το σκάφος ήταν βαριά οπλισμένο, κυρίως με περιστρεφόμενα πυροβόλα, χαρακτηριστικά των πειρατικών επιθέσεων.

Ανασκαφές και κίνδυνοι

Η ανακάλυψη θεωρείται εξαιρετικά σημαντική, καθώς μέχρι σήμερα δεν είχε εντοπιστεί κανένα πειρατικό ναυάγιο στη Νασάου, την «πρωτεύουσα των πειρατών της Καραϊβικής». Ο Kingsley υπογράμμισε ότι, παρά τη μυθολογία του Χόλιγουντ, ελάχιστα είναι γνωστά για την πραγματική ζωή των θαλασσόλυκων.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε από την ομάδα New Providence Pirates Expedition, σε συνεργασία με το Wreckwatch TV. Ο εξερευνητής και σκηνοθέτης Chris Atkins περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες: «Τα ρεύματα είναι ισχυρά και τα νερά γεμάτα καρχαρίες. Ήταν μια επικίνδυνη αποστολή με πολλές πιθανότητες αποτυχίας».

Παρά τους κινδύνους, η ομάδα εντόπισε επίσης εξαρτήματα του πλοίου, γυάλινες φιάλες, τούβλα από την κουζίνα του πλοίου και 143 πήλινες πίπες του 18ου αιώνα, διακοσμημένες με το βασιλικό έμβλημα της Αγγλίας. Σύμφωνα με τον Kingsley, τα ευρήματα πιθανότατα προέρχονται από αγγλικό εμπορικό πλοίο που κατευθυνόταν προς τη Νασάου λίγο μετά το τέλος της πειρατείας.

Η συνέχεια της έρευνας

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων από τις καταδύσεις, η ομάδα μελέτησε αρχειακά έγγραφα και παλιούς χάρτες, ενώ εξερεύνησε και σπηλιές όπου, σύμφωνα με τον θρύλο, οι πειρατές έκρυβαν θησαυρούς. Ωστόσο, όπως φαίνεται, είχαν πάρει τα πάντα μαζί τους.

Η αποστολή παρουσιάζεται στο πρώτο επεισόδιο της μίνι σειράς «Mystery of the Pirate King’s Treasure» και στο επόμενο τεύχος του περιοδικού Wreckwatch, το οποίο είναι αφιερωμένο στην ιστορία των ναυαγίων.