Με οριακές διακυμάνσεις κινείται η αγορά στη σημερινή συνεδρίαση, ενώ ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη χθεσινή υποχώρηση με την προσοχή στραμμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 13:15, διαμορφώνεται στις 2.372,26 μονάδες σημειώνοντας οριακή πτώση 0,02%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.383,95 μονάδες (+0,47%) και κατώτερη τιμή στις 2.363,08 μονάδες (-0,38%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 137,910 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,07%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,09%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Allwyn (+3,85%), της Elvalhalcor (+3,99%) και της Motor Oil (+2,49%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,20%), της Τιτάν (-2,16%) και του ΟΛΠ (-2,10%).

Το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Εθνική και η Alpha Bank διακινώντας 2.719.794 και 2.126.497 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 40,27 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 19,05 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 57 μετοχές, 52 πτωτικά και 13 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Δρομέας (+10,10%) και Τρία ‘Αλφα (κ) (+10,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές:Doppler (-5,38%) και Ιντερτέκ (-4,17%).

Ξεκίνησε σήμερα η παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers .

Συγκεκριμένα εισάγονται 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα.

Η τιμή της μετοχής διαμορφώνεται στα 6,25 ευρώ με κέρδη σε ποσοστό 9,65%.