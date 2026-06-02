Επίσημα στις 12 Αυγούστου θα διεξαχθεί το Super Cup, καθώς η ΕΠΟ επικύρωσε την ημερομηνία της αναμέτρησης ανάμεσα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον κυπελλούχο ΟΦΗ.

Ο θεσμός επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο από τη σεζόν 2025-26 και στόχος είναι να καθιερωθεί ως το εναρκτήριο παιχνίδι κάθε αγωνιστικής χρονιάς, φέρνοντας αντιμέτωπους τον πρωταθλητή και τον κυπελλούχο Ελλάδας.

Σε περίπτωση κατάκτησης του νταμπλ, θέση στο Super Cup θα παίρνει η φιναλίστ του Κυπέλλου.

Η πρώτη «μάχη» για τον τίτλο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας Stoiximan Super League, η οποία σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα κάνει σέντρα το διήμερο 22-23 Αυγούστου.

Παράλληλα, οριστικοποιήθηκε και η έδρα της αναμέτρησης, καθώς το Παγκρήτιο Στάδιο θα φιλοξενήσει το παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους, με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να διεκδικούν το πρώτο τρόπαιο της νέας σεζόν.