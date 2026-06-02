Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να ξέσπασε εναντίον του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των επιχειρήσεων στον Λίβανο, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και τρίτη πηγή που ενημερώθηκε σχετικά, όπως μετέδωσε το Axios.

Η σημασία του επεισοδίου είναι ιδιαίτερη, καθώς νωρίτερα την ίδια ημέρα το Ιράν είχε απειλήσει να αποχωρήσει από τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εξαιτίας των ισραηλινών ενεργειών στον Λίβανο. Κατά τη συνομιλία, ο Τραμπ φέρεται να χαρακτήρισε τον Νετανιάχου “τρελό” και να τον κατηγόρησε για αχαριστία, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Επίσης, έβαλε φρένο στο σχέδιο του Ισραήλ να επιτεθεί στη Βηρυτό.

Στο παρασκήνιο, ένας Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Τραμπ προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως η υλοποίηση των απειλών του για βομβαρδισμό της λιβανικής πρωτεύουσας θα απομόνωνε περαιτέρω το Ισραήλ διεθνώς.

Δύο πηγές σημείωσαν ότι ο Τραμπ υποστήριξε πως είχε συμβάλει ώστε ο Νετανιάχου να αποφύγει τη φυλάκιση — αναφορά στην υποστήριξή του κατά τη διάρκεια της δίκης διαφθοράς του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, τα λόγια του Τραμπ περιελάμβαναν τη φράση:«Είσαι εντελώς τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού».

Δεύτερη πηγή που είχε ενημερωθεί για τη συνομιλία ανέφερε ότι ο Τραμπ ήταν «εξοργισμένος» και σε κάποια στιγμή φώναξε προς τον Νετανιάχου: «Τι στο διάολο κάνεις;» Ο ίδιος αξιωματούχος πρόσθεσε ότι, αν και ο Τραμπ γνώριζε πως η Χεζμπολάχ είχε εξαπολύσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ, θεωρούσε πως ο Νετανιάχου είχε προχωρήσει σε δυσανάλογη κλιμάκωση.

Ανησυχία για τις απώλειες αμάχων

Πέρα από τις απειλές για πλήγματα στη Βηρυτό, το Ισραήλ έχει επεκτείνει τη χερσαία του επιχείρηση στο νότιο Λίβανο. Ένας άλλος Αμερικανός αξιωματούχος τόνισε ότι ο Τραμπ εξέφρασε ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό αμάχων που έχουν σκοτωθεί και διαφώνησε με τις ισραηλινές τακτικές, όπως την κατεδάφιση κτιρίων για την εξόντωση ενός μόνο διοικητή της Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο που μίλησε στο Axios, το Ισραήλ δεν σχεδιάζει πλέον να πλήξει στόχους της Χεζμπολάχ στη Βηρυτό.

Τεντωμένες σχέσεις αλλά στενή συνεργασία

Παρότι ο Τραμπ και ο Νετανιάχου έχουν στο παρελθόν αρκετές τεταμένες συνομιλίες, εξακολουθούν να συνεργάζονται στενά σε ζητήματα που αφορούν το Ιράν και άλλες περιφερειακές εξελίξεις. Ένας αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη τηλεφωνική επικοινωνία ως μία από τις πιο δύσκολες μεταξύ των δύο ηγετών από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στην εξουσία.

Η οργή του Τραμπ φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι η απόφαση του Νετανιάχου να εντείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο απειλούσε να τινάξει στον αέρα τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Μετά τη συνομιλία, ο Τραμπ ανάρτησε στο Truth Social ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη “συνεχίζονται με ταχείς ρυθμούς”.

Η απάντηση του Νετανιάχου

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση μετά την τηλεφωνική επικοινωνία, στην οποία ανέφερε πως ενημέρωσε τον Τραμπ ότι το Ισραήλ θα επιτεθεί σε στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις, ενώ παράλληλα θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο Λίβανο. «Η θέση μας παραμένει η ίδια», έγραψε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με δεύτερο Αμερικανό αξιωματούχο, στην πραγματικότητα ο Τραμπ είχε «επιβληθεί» στον Νετανιάχου κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, με τον τελευταίο να απαντά: “«Εντάξει, εντάξει, απλά φρόντισε να τακτοποιηθούν όλα». “Το γραφείο του Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα σχολιασμού.

Όπως αναφέρουν πηγές του Axios, το υπό διαπραγμάτευση μνημόνιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προβλέπει τον τερματισμό των συγκρούσεων στον Λίβανο — ζήτημα που είχε προκαλέσει και προηγούμενη έντονη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου.

Πηγή: Axios