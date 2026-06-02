Εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη σήμερα κατά τη διάρκεια άσκησης προσομοίωσης βλάβης κινητήρα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο πιλότοι του, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας στην Ταϊπέι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 08:08 τοπική ώρα (03:08 ώρα Ελλάδας). Το μονοκινητήριο ελικοφόρο διθέσιο εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-34 (Beechcraft) κατέπεσε στο βόρειο άκρο του διαδρόμου της αεροπορικής βάσης Γκανγκσάν, στην πόλη Καοσιούνγκ, στο νότιο τμήμα της νήσου, όπως διευκρίνισε το υπουργείο.

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιοποιηθεί μόνο τα επώνυμα και οι βαθμοί των δύο χειριστών — αντισμήναρχοι Λου και Γκούο. Οι αρχές δεν έχουν δώσει περαιτέρω στοιχεία για τις συνθήκες της συντριβής.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν ανακοίνωσε ότι συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο για τη διερεύνηση των αιτίων του δυστυχήματος. Εκπρόσωπος της δύναμης αρνήθηκε να σχολιάσει λεπτομέρειες όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τον περασμένο Ιανουάριο, πιλότος μαχητικού αεροσκάφους πολλαπλών ρόλων F-16 χάθηκε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια πτήσης ρουτίνας στην ανατολική Ταϊβάν. Ο χειριστής είχε κάνει χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματος στα ανοικτά, ωστόσο επισήμως εξακολουθεί να θεωρείται αγνοούμενος.