Κυκλοφοριακό κομφούζιο επικρατεί από νωρίς το πρωί της Τρίτης (2/6) στους περισσότερους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους οδηγούς.

Αυξημένη κίνηση καταγράφεται στην Παραλιακή, από το ύψος του Φλοίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στις ανόδους των λεωφόρων Συγγρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικά προβλήματα εντοπίζονται και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα προς τη Φιλοθέη.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται – ως συνήθως – η λεωφόρος Κηφισού, στο ανοδικό ρεύμα από τα ΚΤΕΛ έως τη Νέα Χαλκηδόνα, αλλά και στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη λεωφόρο Αθηνών. Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε τροχαία ατυχήματα που σημειώθηκαν νωρίτερα το πρωί.

Παράλληλα, έντονη συμφόρηση παρατηρείται στο κέντρο της Αθήνας, με δυσκολίες στην κυκλοφορία στη Βασιλίσσης Σοφίας και στη Βασιλίσσης Αμαλίας.

Καθυστερήσεις: Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Περιφ. Αιγάλεω έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 20΄-25΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας. Περιφ. Υμηττού 15′-20′ από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/wh98VyvSHX — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 2, 2026

Μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, όπου η κίνηση παραμένει αυξημένη σε πολλά σημεία, στο ρεύμα τόσο προς Αεροδρόμιο όσο και προς Ελευσίνα, καθώς και στην Περιφερειακή Υμηττού.