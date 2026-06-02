Αναστάτωση στον ΗΣΑΠ σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/6), καθώς τέσσερις σταθμοί τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικού προβλήματος στο σύστημα σηματοδότησης. Η κυκλοφορία των συρμών έχει διακοπεί στο τμήμα Ταύρος – Πειραιάς, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κίνηση των συρμών διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας βρίσκονται οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς.

Όπως επισημαίνεται, τα τεχνικά συνεργεία της εταιρείας εργάζονται ήδη για την αποκατάσταση της βλάβης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη επαναλειτουργία της γραμμής.