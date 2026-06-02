Το Ιράν δεν έχει ακόμη απαντήσει στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι διαπραγματεύσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, σύμφωνα με πηγή που πρόσκειται στην ιρανική διαπραγματευτική ομάδα και μίλησε στο πρακτορείο Mehr News.

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η ιρανική πλευρά εξετάζει προσεκτικά την πρόταση, επικαλούμενη το ιστορικό των ΗΠΑ να μην τηρούν τις συμφωνίες και τη μακροχρόνια δυσπιστία που υπάρχει απέναντι στην Ουάσινγκτον.

“Με βάση τις προηγούμενες εμπειρίες, το Ιράν επιδιώκει απτά και πραγματικά οφέλη”, υπογράμμισε η πηγή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση θα εξαρτηθεί από τις εγγυήσεις που θα δοθούν.