Το Χελ είναι ένας πραγματικός τόπος, και οι λουόμενοι μπορούν και πάλι να επιβιβαστούν στο αμφιλεγόμενο λεωφορείο με τον αριθμό «666» για να φτάσουν στο δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο της Πολωνίας.

Τρία χρόνια μετά την κατάργηση του αρχικού αριθμού λόγω παραπόνων από θρησκευτικές ομάδες, η εταιρεία λεωφορείων Flixbus ανακοίνωσε ότι θα επαναφέρει τον περιβόητο αριθμό για τις καλοκαιρινές της διαδρομές μεταξύ της νότιας πόλης της Κρακοβίας και του Χελ, στην πολωνική ακτή της Βαλτικής.

«Ο στόχος είναι κυρίως να αναδείξουμε τη εποχική διαδρομή και να εστιάσουμε την προσοχή σε μια νέα ταξιδιωτική επιλογή προς αυτόν τον εμβληματικό προορισμό στην πολωνική ακτή», δήλωσε εκπρόσωπος της Flixbus στο TVN24, συνεργάτη του CNN.

«Ο αριθμός 666 επιλέχθηκε σκόπιμα ως μέρος της στρατηγικής μάρκετινγκ που ακολουθούμε, με στόχο να ενισχύσουμε την αναγνωρισιμότητα της γραμμής μας στη δημοφιλή καλοκαιρινή διαδρομή προς το Χελ».

Ο αριθμός 666 αναφέρεται στη Βίβλο ως ο «αριθμός του θηρίου», ο οποίος ερμηνεύεται ευρέως ως σύμβολο του Σατανά.

Η νέα γραμμή θα εκτελεί δρομολόγια μία φορά την ημέρα καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού μεταξύ της Κρακοβίας και της χερσονήσου Χελ στο βόρειο τμήμα της χώρας, με στάσεις στη Βαρσοβία και σε διάφορες παραθαλάσσιες πόλεις κατά τη διαδρομή.

