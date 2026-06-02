Ένα νέο κεφάλαιο εκτός παρκέ άνοιξε ο Στεφ Κάρι, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνεργασία του με την κινεζική εταιρεία αθλητικής ένδυσης Li-Ning, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δέκα ετών.

Ο ηγέτης των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς αποφάσισε να συνεχίσει την εμπορική του πορεία με ένα brand που επεκτείνεται δυναμικά στη διεθνή αγορά, λίγους μήνες μετά τη λήξη της μακροχρόνιας συνεργασίας του με την Under Armour.

Η Li-Ning, που ιδρύθηκε από τον πρώην Ολυμπιονίκη γυμναστικής Λι Νινγκ, επενδύει σημαντικά στη νέα αυτή συμφωνία, η οποία δεν περιορίζεται μόνο σε παπούτσια και αθλητικό εξοπλισμό. Ο Κάρι θα έχει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη της προσωπικής του σειράς προϊόντων, ενώ θα μπορεί να εντάσσει στο δικό του brand αθλητές και αθλήτριες.

Στο δυναμικό της κινεζικής εταιρείας βρίσκονται ήδη γνωστά ονόματα του ΝΒΑ, όπως ο Τζίμι Μπάτλερ και ο Ντουέιν Γουέιντ, με τη Li-Ning να ενισχύει συνεχώς την παρουσία της στο παγκόσμιο μπασκετικό στερέωμα.

Παράλληλα, στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία καταστημάτων Curry Brand τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Κίνα, αξιοποιώντας τη δημοτικότητα του τετράκις πρωταθλητή του ΝΒΑ για την περαιτέρω ανάπτυξη του εμπορικού της δικτύου.

