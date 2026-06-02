Ο Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τη διάθεση 7,2 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους για τον εξοπλισμό των σχολείων της Αττικής με 549 νέα εργαστήρια πληροφορικής, σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση ένταξης του έργου για τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό των σχολικών μονάδων υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» και αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μέσω του έργου, θα διατεθούν 549 πακέτα εξοπλισμού σε σχολικές μονάδες Γενικής και Επαγγελματικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Εργαστηριακά Κέντρα), ενισχύοντας σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης στην Αττική.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός

Η παρέμβαση περιλαμβάνει 361 μεγάλα εργαστήρια πληροφορικής, καθένα με 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έναν εξυπηρετητή, ένα πολυμηχάνημα και 12 ακουστικά. Επιπλέον, θα δημιουργηθούν 178 μικρά εργαστήρια πληροφορικής, εξοπλισμένα με 7 υπολογιστές, έναν εξυπηρετητή, ένα πολυμηχάνημα και 7 ακουστικά.

Το έργο προβλέπει επίσης τη δημιουργία 10 μικρών εργαστηρίων εικονικής πραγματικότητας (VR), εξοπλισμένων με σύγχρονα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας, προωθώντας τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία.

Δήλωση του Περιφερειάρχη

«Με την αξιοποίηση 7,2 εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ, επενδύουμε ουσιαστικά στο μέλλον των παιδιών μας, εξοπλίζοντας σχολικές μονάδες της Αττικής με 549 σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής και καινοτόμες υποδομές εικονικής πραγματικότητας», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην εκπαίδευση δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα, για να εξασφαλίσουμε ίσες ευκαιρίες, γνώση και προοπτική για τη νέα γενιά. Η Αττική οφείλει να πρωταγωνιστεί στη νέα ψηφιακή εποχή – και τα ψηφιακά άλματα της εκπαίδευσής μας είναι ψηφιακά άλματα ολόκληρης της κοινωνίας».

Στήριξη της εκπαίδευσης και νέες ψηφιακές δεξιότητες

Η Πράξη στοχεύει στην αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενισχύοντας την ποιότητα της διδασκαλίας και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολείου πιο ελκυστικού και καινοτόμου. Τα εργαστήρια πληροφορικής θα υποστηρίζουν τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, ενώ τα εργαστήρια VR θα εισάγουν εφαρμογές εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαιδευτική εμπειρία.

Δικαιούχος και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και παράδοση του εξοπλισμού στις σχολικές μονάδες όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της Αττικής.