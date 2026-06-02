Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μετακόμισε στη Σπόρτινγκ το περασμένο καλοκαίρι έναντι 13 εκατ. ευρώ και, παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε χρόνο για να καθιερωθεί, ολοκλήρωσε τη σεζόν με 33 συμμετοχές.

Ωστόσο, σύμφωνα με την «A Bola», ο 24χρονος διεθνής δεξιός μπακ βρίσκεται ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που ενδέχεται να αποχωρήσουν από τον πορτογαλικό σύλλογο, καθώς δεν κατάφερε να πείσει πλήρως τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο.

Για την περίπτωσή του έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον η Βιγιαρεάλ και η Έβερτον, ενώ στο παιχνίδι έχει μπει δυναμικά και η Νάπολι, η οποία αναζητά πιθανό αντικαταστάτη του Τζιοβάνι Ντι Λορέντζο.

Μάλιστα, ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως οι «παρτενοπέι» εξετάζουν πρόταση ύψους περίπου 12 εκατ. ευρώ, συν μπόνους που θα μπορούσαν να αυξήσουν σημαντικά το συνολικό ποσό της μεταγραφής.

🚨 Nápoles está disposto a apresentar uma proposta a rondar os 12 milhões de euros, acrescidos de objetivos, por Georgios Vagiannidis. Caso o grego saia, o Sporting CP irá ao mercado por um lateral-direito, mais detalhes ainda hoje.#SportingCP pic.twitter.com/WalAzjpj4a — Dr. Flávio Costa – Transfer Expert (@DrFlavioCosta) June 1, 2026

Αν τελικά ο Βαγιαννίδης αποχωρήσει από τη Σπόρτινγκ, οι Πορτογάλοι αναμένεται να κινηθούν άμεσα για την απόκτηση νέου δεξιού μπακ, με τις εξελίξεις να θεωρούνται άμεσες.