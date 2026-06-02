Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά. Η απόφασή της γνωστοποιήθηκε μέσω επιστολής, σηματοδοτώντας μια ακόμη πολιτική εξέλιξη στον χώρο της Κεντροαριστεράς.

Η κίνηση αυτή έρχεται ως συνέχεια της ανεξαρτητοποίησης επτά βουλευτών από τη Νέα Αριστερά, γεγονός που οδήγησε στη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Η παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου προσθέτει νέο κεφάλαιο στις εσωκομματικές ανακατατάξεις και αναμένεται να έχει πολιτικές συνέπειες.

Στην επιστολή της, η Έφη Αχτσιόγλου εξηγεί τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πολιτικής συνέπειας και της προσωπικής στάσης απέναντι στις εξελίξεις.

«Έχω από καιρό εκφράσει τη διαφωνία μου με τη στρατηγική απόφαση της σημερινής ηγεσίας της Νέας Αριστεράς να επικεντρωθεί περισσότερο στην υπεράσπιση μιας ιδεολογικής ταυτότητας, παρά στην προσπάθεια οικοδόμησης ενός αριστερού πλειοψηφικού πόλου. Ενός πόλου που θα είναι πλήρως αντιπαραθετικός στις πολιτικές της δεξιάς, αλλά ταυτόχρονα θα έχει προοπτική νίκης και διακυβέρνησης, προς όφελος των εργαζομένων, των λαϊκών και μεσαίων στρωμάτων, των νέων», ανέφερε η Έφη Αχτσιόγλου στην επιστολή της.

Και συνέχισε: «Με αυτά τα δεδομένα, λαμβάνω σήμερα μία απόφαση ευθύνης και συνέπειας στις αρχές που υπηρετώ από την πρώτη στιγμή της συμμετοχής μου στην πολιτική. Σήμερα αποχωρώ από την Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς. Ταυτόχρονα, ανακοινώνω την απόφασή μου να παραιτηθώ από το βουλευτικό αξίωμα. Είναι μια πράξη συνείδησης».

Η Έφη Αχτσιόγλου τονίζει, ωστόσο, ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική. «Παραμένω παρούσα, με όλες μου τις δυνάμεις, μαζί και δίπλα σε κάθε πολίτη, στον συλλογικό αγώνα για κοινωνική δικαιοσύνη».