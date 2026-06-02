Επτά βουλευτές και συνολικά 150 στελέχη ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από την Νέα Αριστερά, με κοινή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Στην επιστολή τους αναφέρουν ότι «ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του», ενώ χαρακτηρίζουν την επιλογή αυτή ως «δύσκολη απόφαση», υπογραμμίζοντας πως προηγήθηκε μακρά περίοδος εσωτερικού προβληματισμού.

Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Έφη Αχτσιόγλου, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανώ Φωτίου, με το βλέμμα τους στραμμένο στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι διαλύεται η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, καθώς απομένουν μόλις τέσσερις βουλευτές: ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Θεόδωρος Δρίτσας, η Σία Αναγνωστοπούλου και η Πέτη Πέρκα.

Η αποχώρηση των επτά βουλευτών και των 150 στελεχών αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη Νέα Αριστερά, καθώς σηματοδοτεί νέα φάση ανακατατάξεων στο εσωτερικό του κόμματος.

Ολόκληρο το κείμενο της αποχώρησης:

«Αποχωρούμε από τη Νέα Αριστερά, γιατί πιστεύουμε ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από δύο χρόνια έχει φτάσει στα όριά του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση.

Δημιουργήσαμε τη Νέα Αριστερά για να κρατήσουμε ζωντανή μια άλλη δυνατότητα για την Αριστερά, την κοινωνία και τη χώρα. Για να αντιπαρατεθούμε στον εκφυλισμό, στην απαξίωση της πολιτικής, στη λογική του μέσου όρου. Δώσαμε αυτή τη μάχη με επιμονή και πολιτική εντιμότητα.

Η Νέα Αριστερά δεν ήταν ένα κόμμα σιωπής ή ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που, μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον, είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας.

Ξέρουμε, όμως, ότι δεν αρκεί μόνο να έχεις σωστές θέσεις ή να δίνεις τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν, στο σήμερα,  στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος της εργασίας και η κοινωνική πλειοψηφία.

Ως Νέα Αριστερά θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του Λαϊκού Μετώπου, της συσπείρωσης απέναντι στη Δεξιά και την ακροδεξιά. Την ανάγκη της προγραμματικής σύγκρουσης με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικές συγκρούσεις.

Σήμερα, βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς δεν μπορεί να απαντήσει σε αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε, όμως, στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα, οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απαίτηση για συσπείρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη Δεξιά της διαφθοράς, του αυταρχισμού, της ταξικής μεροληψίας υπέρ των ισχυρών. Αν η Αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία.

Το σημερινό καθεστώς δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία, με ή χωρίς τον Μητσοτάκη.

Ακούμε αυτή την απαίτηση. Δεν πιστεύουμε ότι απαιτείται πλήρης ταύτιση για να υπάρξει κοινή πορεία. Αυτό που έχει σημασία είναι η διαμόρφωση όρων μιας μεγάλης πολιτικής και κοινωνικής συσπείρωσης, με απώτερο στόχο να μετατραπούν οι αριστερές ιδέες σε εφαρμοσμένες ριζοσπαστικές πολιτικές.

Η ανανεωτική και ριζοσπαστική Αριστερά σήμερα μπορεί και πρέπει να φανεί χρήσιμη στον αγώνα του λαού για δημοκρατία και δικαιοσύνη, στον αγώνα των λαϊκών τάξεων για ζωή και όχι επιβίωση, στον αγώνα για ειρήνη και ενάντια σε σύγχρονες μορφές βαρβαρότητας, όπως η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.

Εκεί βρίσκεται σήμερα η πραγματική μάχη και για αυτόν τον σκοπό θα εργαστούμε».

Οι 150 αποχωρήσαντες:

1ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
2ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
3ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
4ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
5ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
6ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΜΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
7ΒΑΓΙΩΝΑΚΗ ΒΑΛΙΑΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
8ΒΑΘΡΑΚΗΣ ΘΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
9ΒΑΛΑΚΟΥ ΧΑΡΙΤΙΝΗΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
10ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ/ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ/ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
11ΒΑΡΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ ΔΣ Β ΕΛΜΕ, ΜΕΛΟΣ ΝΤ ΑΔΕΔΥ ΠΕΛΛΑΣ
12ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
13ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε./πρ. ΜΕΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ
14ΒΕΝΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
15ΒΕΡΓΙΝΑΔΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΠΡ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
16ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΘΕΜΗΣΜΕΛΟΣ  Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. Β. ΗΛΕΙΑΣ
17ΒΙΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Α.Ε.Ι./ΕΚ
18ΒΛΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΠΡ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
19ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
20ΒΡΥΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
21ΓΑΣΠΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
22ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
23ΓΛΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
24ΔΑΝΙΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΟΒ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΠΡ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
25ΔΑΝΤΣΗ ΕΥΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
26ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΟΛΥΓΩΝΟΥ-ΓΚΥΖΗ 7ΗΣ ΔΚ Α ΑΘΗΝΑΣ
27ΔΕΜΕΡΤΖΗ ΕΛΠΙΝΙΚΗΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΣΑΜΟΥ
28ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ
29ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
30ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
31ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΛΩΝΟΥ-ΣΕΠΟΛΙΩΝ  4ης ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Α ΑΘΗΝΑΣ
32ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
33ΖΑΧΑΡΗΣ ΜΑΚΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
34ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΕΙΕΑΔ
35ΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
36ΖΕΪΜΠΕΚ ΧΟΥΣΕΪΝ ΧΑΣΑΝΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ/ ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
37ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
38ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
39ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
40ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε
41ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
42ΚΑΪΑΦΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
43ΚΑΪΛΑ ΕΥΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
44ΚΑΡΑΒΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
45ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
46ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΟΑΕΔ
47ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
48ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ
49ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
50ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
51ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
52ΚΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
53ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΠΡ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
54ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΛΙΚΗΠΡ. ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΎΤΡΙΑ
55ΚΛΑΔΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
56ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ ΓΙΩΤΑΠΡ. ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/ ΜΕΛΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
57ΚΟΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΤΑΜΙΑΣ ΔΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
58ΚΟΥΚΟΥΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε / ΠΡ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤ/ΣΗΣ
59ΚΟΥΛΙΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
60ΚΟΥΡΜΠΑΝΑ ΜΑΡΙΑΠΡ.ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Α.Σ ΑμεΑ Ν. ΑΧΑΪΑΣ
61ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΤΟΣΜΕΛΟΣ  Ν.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
62ΚΟΥΤΣΟΜΑΡΚΟΣ ΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
63ΚΟΦΙΝΑ ΛΕΝΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
64ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
65ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
66ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΕΙ-ΕΚ/ΠΡΌΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΔΙΠ ΑΕΙ
67ΛΑΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ 6ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
68ΛΑΝΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
69ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ “ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΗ ΣΚΗΝΗ”
70ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΚΗΣΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/πρ. ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
71ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε. /ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
72ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
73ΜΑΚΡΗ ΜΑΡΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
74ΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΔΥΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
75ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
76ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
77ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β.ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
78ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΔΗΜΟΥ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
79ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
80ΜΙΧΑ ΙΩΑΝΝΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
81ΜΙΧΑΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
82ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ
83ΜΟΥΡΓΕΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
84ΜΠΑΚΟΥΡΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
85ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε., ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ /Πρ. ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
86ΜΠΑΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΕ Σ.Ε.Ο./ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
87ΜΠΑΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ
88ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε./ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΛΙΟΥ
89ΜΥΓΔΑΛΗ ΡΕΝΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ
90ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΙΛΙΟΥ
91ΝΑΤΣΙΚΑ ΑΓΛΑΪΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΑΡΤΑΣ
92ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
93ΠΑΠΑΔΕΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΠΡΩΗΝ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
94ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
95ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
96ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
97ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
98ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
99ΠΑΠΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
100ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ΜΕΛΟΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ
101ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
102ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ/πρ. ΔΙΕΥ/ΝΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
103ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
104ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε ΕΥΒΟΙΑΣ, ΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
105ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Κ.Ε.
106ΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
107ΡΙΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΩΤΕΕ
108ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε. /ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
109ΡΟΖΑΚΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
110ΣΑΪΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
111ΣΑΛΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑΜΕΛΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ε.ΔΙ.Π. & ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΌΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΕΚΠΑ
112ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
113ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
114ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ
115ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΠΕΛΛΑΣ, ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
116ΣΒΩΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
117ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
118ΣΗΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
119ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΗΛΕΙΑΣ/ΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. Ν. ΗΛΕΙΑΣ
120ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ / ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ)
121ΣΜΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣΠΡΩΗΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ
122ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ/ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ
123ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
124ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΟΣ ΝΙΚΟΣΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Ν.Α/ΠΡ.ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
125ΣΩΖΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ/ΜΕΛΟΣ ΝΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
126ΤΕΛΛΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
127ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
128ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΤΡΗΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
129ΤΖΙΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ
130ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ / ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
131ΤΡΑΝΤΑΛΛΙΔΗΣ ΜΑΝΟΣΜΕΛΟΣ ΔΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
132ΤΡΕΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣΠΡΩΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
133ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΛΑΡΙΣΣΑΣ
134ΤΣΙΒΕΡΤΑΡΑ ΜΑΡΙΑΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΒΕΛΓΙΟΥ
135ΤΣΙΡΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΙΛΙΟΥ
136ΤΣΟΝΤΙΛΗ ΣΤΕΛΛΑΜΕΛΟΣ Ν.Ε. Α ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ / ΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
137ΤΥΜΠΑΚΙΑΝΑΚΗ ΟΛΓΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΑΙΓΑΛΕΩ
138ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
139ΦΛΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣΠΡΩΗΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΥΠΕΚΑΑ
140ΦΛΩΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑΜΕΛΟΣ  Ν.Ε. ΑΧΑΪΑΣ/ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. ΣΕΡΕΤΕ
141ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ / ΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
142ΧΑΪΔΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο.Β. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΜΕΛΟΣ Ν.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
143ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ / ΜΕΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΕΑΡ
144ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Κ.Ε. ΝΕΑΡ
145ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΔΥΤ.ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ
146ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ο.Β. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, ΠΡΩΗΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
147ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.
148ΧΙΟΥΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΜΕΛΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ν.Ε. ΝΕΑΡ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
149ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣΜΕΛΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ ΠΗΛΙΟΥ
150ΨΑΡΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣΜΕΛΟΣ Κ.Ε.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα