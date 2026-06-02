Σε λειτουργία τίθεται μέσα στον Ιούνιο το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) της ΑΑΔΕ, μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα που συγκεντρώνει σε ενιαίο σύστημα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία των φορολογουμένων.

Το ΜΙΔΑ αφορά περίπου 7,1 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων και θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε ακίνητο, όπως το είδος (κατοικία, οικόπεδο κ.ά.), την τοποθεσία και την επιφάνειά του, τη χρήση και την κατάστασή του, καθώς και στοιχεία ηλεκτροδότησης και αξιοποίησης (μίσθωση, ιδιοκατοίκηση ή αχρησία).

Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων μέσω του ΑΤΑΚ, του Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), του ΔΕΔΔΗΕ, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και πολεοδομικών αδειών, με στόχο την πλήρη καταγραφή της ακίνητης περιουσίας.

Οι ιδιοκτήτες θα λάβουν σχετική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους, να επιβεβαιώσουν την ορθότητά τους ή να προχωρήσουν σε διορθώσεις και συμπληρώσεις όπου απαιτείται.

Το νέο σύστημα αναμένεται να ενισχύσει τους ελέγχους, εντοπίζοντας ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9, ενώ θα γίνεται διασταύρωση με τα δεδομένα του Κτηματολογίου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα αγροτεμάχια, καθώς καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση ιδιόκτητων, μισθωμένων και παραχωρημένων εκτάσεων, με τα στοιχεία να διασταυρώνονται και με τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Παράλληλα, το ΜΙΔΑ εισάγει αυστηρότερους ηλεκτρονικούς ελέγχους σε επιδόματα και φοροαπαλλαγές που σχετίζονται με ακίνητα, όπως το επίδομα στέγασης, η επιστροφή ενοικίου, οι απαλλαγές ΕΝΦΙΑ και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, καθώς και προγράμματα όπως το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω».

Στο στόχαστρο τίθενται επίσης περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων αγροτικών εκτάσεων και τεχνητής αύξησης στρεμμάτων με σκοπό την είσπραξη μεγαλύτερων ενισχύσεων.