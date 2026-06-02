Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (ΠΜΟ) προειδοποίησε ότι υπάρχει «πιθανότητα 80%» να σχηματιστεί ένα νέο επεισόδιο Ελ Νίνιο μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων καιρικών φαινομένων τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της υπηρεσίας του ΟΗΕ, οι «εξαιρετικά ζεστές» θερμοκρασίες στα νερά του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού ευνοούν τη δημιουργία του φαινομένου, το οποίο «αναμένεται να επηρεάσει τις θερμοκρασίες και τις βροχοπτώσεις παγκοσμίως».

Ο ΠΜΟ εκτιμά ότι η πιθανότητα ανάπτυξης ενός επεισοδίου Ελ Νίνιο «μεταξύ του Ιουνίου και του Αυγούστου 2026» ανέρχεται επίσης στο 80%. «Η πιθανότητα αυτό το επεισόδιο να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο είναι κοντά ή πάνω από 90%», σημειώνει ο οργανισμός, προβλέποντας ένα φαινόμενο «τουλάχιστον μέτριο, αν όχι ισχυρό».

Το Ελ Νίνιο και το αντίθετό του φαινόμενο Λα Νίνια (La Niña) αποτελούν φυσικές μεταβολές του κλίματος που προκαλούν διακυμάνσεις στη θερμοκρασία των υδάτων του ισημερινού Ειρηνικού και επιδρούν στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία παγκοσμίως, προκαλώντας συχνά ακραία φαινόμενα σε πολλές περιοχές.

Η Γενική Γραμματέας του ΠΜΟ, Σελέστ Σαούλο, προειδοποίησε: «Πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα δυνητικά ισχυρό φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο θα επιδεινώσει την ξηρασία και τις έντονες βροχοπτώσεις και θα αυξήσει τον κίνδυνο καύσωνα τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς».

Το Ελ Νίνιο χαρακτηρίζεται από άνοδο της θερμοκρασίας στην επιφάνεια του κεντρικού και ανατολικού τμήματος του ισημερινού Ειρηνικού. Εμφανίζεται κάθε δύο έως επτά χρόνια και διαρκεί περίπου εννέα έως δώδεκα μήνες.

Το τελευταίο επεισόδιο, το 2023 και το 2024, κατέστησε αυτά τα δύο έτη τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις στο παγκόσμιο κλίμα.

Αυξημένος κίνδυνος ακραίων φαινομένων

Για την περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου, ο ΠΜΟ προβλέπει συνθήκες που θα ευνοήσουν «θερμοκρασίες άνω του κανονικού σχεδόν σε όλες τις περιοχές του πλανήτη». Αυτό συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο θερμικού στρες, ξηρασίας και φαινομένων όπως πλημμύρες ή σοβαρές ανομβρίες.

Τα περιφερειακά κέντρα πρόβλεψης αναμένουν «βροχοπτώσεις μικρότερες του κανονικού» στο Κέρας της Αφρικής, εξασθενημένους μουσώνες στη νότια Ασία και υψηλότερες θερμοκρασίες στην Κεντρική Αμερική κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Στο βόρειο ημισφαίριο, τα θερμά νερά που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο ενδέχεται να ευνοήσουν τον σχηματισμό τυφώνων στον Ειρηνικό, ενώ θα περιορίσουν τη δημιουργία τους στον Ατλαντικό.

«Κλιματική επείγουσα ανάγκη»

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, τόνισε: «Πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε τον βαθμό της κλιματικής επείγουσας ανάγκης που αντιπροσωπεύει αυτή η κατάσταση».

«Οι συνθήκες Ελ Νίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά ενός πλανήτη που θερμαίνεται. Οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη πιο ισχυρές και αισθητές πιο μακριά. Θα περάσουν τα σύνορα με καταστροφική ταχύτητα», προειδοποίησε, καλώντας «να τερματιστεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Ο ΠΜΟ διευκρινίζει ότι «δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα ή την ένταση των φαινομένων Ελ Νίνιο». Ωστόσο, υπενθυμίζει ότι «τα μεγάλης κλίμακας κλιματικά φαινόμενα φυσικής προέλευσης, όπως το Ελ Νίνιο και η Λα Νίνια, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής».