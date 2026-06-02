Το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών (FCDO) προχώρησε σε σημαντική επικαιροποίηση της ταξιδιωτικής του οδηγίας για την Κύπρο, αφαιρώντας τις έκτακτες προειδοποιήσεις που είχαν εκδοθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι προειδοποιήσεις αυτές είχαν προκαλέσει ανησυχία στη βρετανική τουριστική αγορά και στους φορείς του κυπριακού τουρισμού.

Στην προηγούμενη εκδοχή της οδηγίας, η Κύπρος περιλαμβανόταν μαζί με τουλάχιστον άλλες 17 χώρες της περιοχής σε ειδική προειδοποίηση λόγω του «αυξημένου κινδύνου περιφερειακής έντασης». Ο κίνδυνος αυτός είχε συνδεθεί με τον πόλεμο και την επίθεση με ντρόουν στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Τότε, το Φόρεϊν Όφις είχε αναφέρει ότι η ένταση «μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στα ταξίδια» και να έχει «άλλες απρόβλεπτες επιπτώσεις», καλώντας τους Βρετανούς πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τις μετακινήσεις τους.

Οι συγκεκριμένες αναφορές έχουν πλέον αφαιρεθεί από την επικαιροποιημένη ταξιδιωτική συμβουλή. Αν και εξακολουθούν να ισχύουν οι γενικές οδηγίες ασφαλείας, δεν γίνεται πλέον ειδική μνεία σε αυξημένο περιφερειακό κίνδυνο ή σε πιθανές διαταραχές ταξιδιών λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Θετική εξέλιξη για τον τουρισμό

Η αλλαγή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική ενόψει της κορύφωσης της θερινής τουριστικής περιόδου, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τη μεγαλύτερη τουριστική αγορά για την Κύπρο. Η προηγούμενη προειδοποίηση είχε προκαλέσει ανησυχία σε τουριστικούς φορείς και στις δύο χώρες, με αρκετά βρετανικά μέσα να δίνουν έμφαση στις αναφορές περί αστάθειας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ακόμη και στην περίοδο της μεγαλύτερης έντασης, το Λονδίνο δεν είχε εκδώσει οδηγία αποφυγής ταξιδιών προς την Κύπρο. Η αφαίρεση των σχετικών προειδοποιήσεων εκλαμβάνεται ως ένδειξη ότι οι βρετανικές αρχές θεωρούν πλέον πως ο κίνδυνος άμεσων επιπτώσεων από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχει μειωθεί αισθητά.

Για την κυπριακή τουριστική βιομηχανία, η εξέλιξη αυτή αποτελεί θετικό μήνυμα, ενισχύοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης των Βρετανών ταξιδιωτών σε μια περίοδο όπου οι κρατήσεις για τους θερινούς μήνες βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο τους.