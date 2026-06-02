Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (2/06) στην περιοχή Λαγκάδες στα Ιωάννινα, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα που οδηγούσε 21χρονος εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα βάθους περίπου 20 μέτρων.

Ο νεαρός οδηγός εγκλωβίστηκε στο όχημα και τραυματίστηκε, ενώ στήθηκε μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για την ανάσυρσή του. Οι πυροσβέστες εργάστηκαν κάτω από δύσκολες συνθήκες, προκειμένου να προσεγγίσουν με ασφάλεια το σημείο και να απεγκλωβίσουν τον τραυματία.

Σύμφωνα με το epirusgate, στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με το ανάλογο προσωπικό, ενώ η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Τελικά, ο απεγκλωβισμός του 21χρονου ολοκληρώθηκε με τη χρήση διασωστικής σειράς. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με φορείο στο οδόστρωμα, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά τέσσερα οχήματα με οκτώ υπαλλήλους από την 5η ΕΜΑΚ και τον 2ο Πυροσβεστικό Σταθμό Ιωαννίνων.