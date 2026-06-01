Καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου σημειώνονται το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς τροχαίο ατύχημα στο ύψος των Μεγάρων δυσχεραίνει την κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό.

Σύμφωνα με την Τροχαία, το ατύχημα συνέβη στο 38,8ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, στο ρεύμα προς Αθήνα, όταν συγκρούστηκαν διερχόμενα αυτοκίνητα. Οι αρχές έσπευσαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την απομάκρυνση των οχημάτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί. Τα εμπλεκόμενα οχήματα ακινητοποιήθηκαν, προκαλώντας σημαντική επιβράδυνση της κυκλοφορίας και σχηματισμό ουρών πολλών χιλιομέτρων.

Στα υπόλοιπα τμήματα της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου η κίνηση διεξάγεται ομαλά. Η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα, με εξαίρεση το σημείο στο ύψος των Μεγάρων όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έχουν επιστρέψει στην Αττική 62.385 οχήματα. Από αυτά, 33.937 κινήθηκαν μέσω της Αθηνών – Κορίνθου και 28.448 μέσω της Αθηνών – Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι έως τις 11 το βράδυ ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στο ρεύμα εξόδου των εθνικών οδών, στο πλαίσιο των μέτρων για την ασφαλή επιστροφή των εκδρομέων.