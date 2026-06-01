Άμεση και αιχμηρή ήταν η απάντηση του Αλέξη Τσίπρα προς τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μετά τα σχόλια του τελευταίου για την ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) σχετικά με τα επεισόδια στην Αλβανία.

Ο Έντι Ράμα είχε κατηγορήσει τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ. ότι μετέτρεψαν ένα, όπως το χαρακτήρισε, «μεμονωμένο περιστατικό» σε ζήτημα πολιτικής σημασίας. Υποστήριξε ότι η υπόθεση δεν πρέπει να παρουσιάζεται ως παραβίαση μειονοτικών ή ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, ούτε ως ένδειξη προβλήματος στο κράτος δικαίου.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε δηλώνοντας πως «μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για τη βία που ασκήθηκε σε Έλληνα πολίτη και μέλος της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας». Τόνισε επίσης την ανάγκη συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Αγαπητέ μου φίλε Έντι, Ελπίζω και εγώ να είσαι καλά. Οφείλω να ομολογήσω ότι μου προκαλεί και εμένα έκπληξη το γεγονός ότι έσπευσες να απαντήσεις με αιχμές περί εθνικιστικής ρητορικής στην ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ) για την βία που ασκήθηκε σε… — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) June 1, 2026

Ο επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. πρόσθεσε ότι:«η στάση του καθενός μας απέναντι στον εθνικισμό αποδεικνύεται από τις πράξεις του», υπενθυμίζοντας τις προσπάθειες για ειρήνη και συνεργασία στα Βαλκάνια και τη Συμφωνία των Πρεσπών, ως παράδειγμα πολιτικής υπευθυνότητας και προοδευτικής στάσης.

Η θέση του Τσίπρα για τα μειονοτικά δικαιώματα

Ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να συγχέουμε το πατριωτικό καθήκον υπεράσπισης των δικαιωμάτων της εθνικής μας μειονότητας με τον εθνικισμό», επισημαίνοντας πως ο εθνικισμός εξακολουθεί να δηλητηριάζει τις σχέσεις των λαών. Εξέφρασε ικανοποίηση για τα μέτρα που λήφθηκαν κατά των υπευθύνων του περιστατικού και κάλεσε τις αρχές να διασφαλίσουν την προστασία των δικαιωμάτων όλων των εμπλεκομένων πολιτών.

Τέλος, υπενθύμισε ότι οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη υπερασπίζονται σταθερά το κράτος δικαίου, είτε πρόκειται για μεμονωμένα γεγονότα είτε για επαναλαμβανόμενα φαινόμενα. Αναφερόμενος προσωπικά στον Έντι Ράμα, σημείωσε πως «κάθε ουσιαστική πρόοδος στην κατοχύρωση των περιουσιακών δικαιωμάτων όλων των Αλβανών πολιτών και της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας συμβάλλει στην ευρωπαϊκή προοπτική της φίλης Αλβανίας».

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ο Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε την ελπίδα για μελλοντική συνεργασία με τον Έντι Ράμα, τόσο για την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων όσο και για την περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαλβανικών σχέσεων.