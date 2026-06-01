«Η ελληνική ναυτιλία παραμένει ένα αληθινό success story, βαθιά ριζωμένο στην παράδοση και στη μακραίωνη σχέση του λαού με τη θάλασσα» δήλωσε μεταξύ άλλων κατά την εναρκτήρια ομιλία του στο 10th Capital Link Maritime Leaders Summit, στο πλαίσιο των Ποσειδωνίων ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Ακολούθως τόνισε ότι: «Από τα χρόνια της φτώχειας, οι Έλληνες υπήρξαν πρωτοπόροι στη ναυτοσύνη. Καπετάνιοι και μηχανικοί, νησιώτες αλλά και από την ηπειρωτική χώρα, τόλμησαν να υπερβούν τη μοίρα τους, επιβιβάστηκαν στα πλοία και ταξίδεψαν σε όλον τον κόσμο».

Όπως συνέχισε ο ίδιος: «Τα ταξίδια εκείνης της εποχής δεν είχαν καμία σχέση με τις σημερινές συνθήκες. Δεν υπήρχαν Wi-Fi, τηλέφωνα ή σύγχρονες εγκαταστάσεις στα πλοία, ούτε η δυνατότητα ο ναυτικός να πετάξει με αεροπλάνο για να επιστρέψει γρήγορα στην οικογένειά του. Ήταν δύσκολα ταξίδια, γεμάτα κόπο και κινδύνους» είπε στη συνέχεια και υπογράμμισε ότι «οι Έλληνες ναυτικοί το πίστεψαν και το έκαναν πράξη, μετατρέποντας το όνειρο σε πραγματικό success story. Έτσι, η Ελλάδα άνοιξε τα φτερά της προς τον Βορρά, τον Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, αποκτώντας παγκόσμια παρουσία στη θάλασσα καταλήγοντας ότι «είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι’ αυτό».

Βασίλης Κικίλιας: Το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος, θα δούμε ποιο θα είναι του μέλλοντος

Τέλος αναφέρθηκε στα εναλλατικά καύσιμα τονίζοντας: «Ήμουν πολύ ειλικρινής και ευθύς με τον Γενικό Γραμματέα, από την προηγούμενη σύνοδο του IMO», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «λέγοντας ότι για εμάς σήμερα, το LNG είναι το καύσιμο του παρόντος και θα δούμε ποιο θα είναι το καύσιμο του μέλλοντος. Γιατί σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, αυτά σήμερα παράγονται στο 0,5% της παγκόσμιας ανάγκης».