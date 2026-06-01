Ο Ιούνιος είναι εδώ. Και μπορεί για πολλούς να σηματοδοτεί την έναρξη του καλοκαιριού, αλλά για τον Άρη είναι πιθανό να σηματοδοτήσει την… είσοδό του στην εποχή του Βασίλη Σπανούλη.

Τέτοια εποχή πριν έναν χρόνο, ολόκληρος ο κιτρινόμαυρος οργανισμός κινήθηκε στους ρυθμούς της έλευσης του Ρίτσαρντ Σιάο. Φέτος, στο… κάδρο βρίσκεται ο Σπανούλης είναι αυτός για τον οποίο αδημονεί ένας ολόκληρος οργανισμός. Από το «Βασίλη έλα, μας έχει πιάσει τρέλα», μέχρι το «Βασίλη έλα ή πηδάω». Κι άλλα πολλά τέτοια… τσιτάτα που ακόμα και αυτά αναδεικνύουν την κάψα του κόσμου για τη συμφωνία με τον Έλληνα τεχνικό.

Ένα πρότζεκτ το οποίο δουλεύεται δύο μήνες τώρα και την τελευταία εβδομάδα βρέθηκε στη φάση της κορύφωσής του. Ένα μέτωπο από το οποίο δεν θα αργήσει να βγει… καπνός. Αφού αυτό δεν έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι οριστικές εξελίξεις μεταφέρονται το αργότερο μέχρι αύριο.

Στον Αρη δεν το… φωνάζουν, αλλά γίνονται όλο και πιο αισιόδοξοι για την θετική έκβαση του deal. Μάλιστα ο ανταγωνισμός μειώθηκε αφού σύμφωνα με τους Σέρβους ο Ερυθρός Αστέρας έχει θέσει ως προτεραιότητα τον Ιμπον Ναβάρο ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Μάλαγα.

Ο Άρης θέλει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας να έχει στα χέρια του τον νέο προπονητή, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνέντευξη Τύπου από τη διοίκηση μέσα στις επόμενες μέρες.