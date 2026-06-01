Θλίψη επικρατεί στη Λέρο μετά την είδηση του θανάτου ενός 58χρονου Έλληνα υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας 1 Ιουνίου 2026 στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Μαρίνας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο της Λέρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τραγωδία στη Λέρο: Η νεκροψία θα διαλευκάνει τα ακριβή αίτια του περιστατικού

Τα ακριβή αίτια του περιστατικού θα αποσαφηνιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ το Λιμεναρχείο Λέρου έχει αναλάβει την προανάκριση για να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τραγικό γεγονός.

Η δυσάρεστη είδηση έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και όσους γνώριζαν και εκτιμούσαν τον άτυχο 58χρονο, προκαλώντας συγκίνηση στην τοπική κοινωνία του νησιού.