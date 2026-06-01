Καλοκαίρι χωρίς παγωτό δύσκολα νοείται. Ωστόσο, η αγαπημένη καλοκαιρινή απόλαυση έχει γίνει αισθητά ακριβότερη τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα πολλοί καταναλωτές να βάζουν πλέον πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ακόμη και για μία… μπάλα παγωτού, ενώ την ίδια στιγμή, σε αρκετές περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί πως οι ποσότητες έχουν μειωθεί στα σούπερ μάρκετ, αλλά οι τιμές αυξάνονται.

Το δροσερό γλύκισμα φαίνεται πως φέτος θα… «παγώσει» τους καταναλωτές, καθώς οι αυξήσεις στο κόστος των πρώτων υλών και της ενέργειας των προηγούμενων ετών εξακολουθούν να επηρεάζουν τις τελικές τιμές. Έτσι, μια μπάλα παγωτού μπορεί να κοστίζει από 2,60 ευρώ στην Αττική, και σε διάφορες περιοχές της χώρας, έως και 4-6 ευρώ σε δημοφιλή νησιά.

Όπως εξηγεί στο tanea.gr ο κ. Ιωάννης Γλυκός, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, στο 80% των καταστημάτων της Αττικής, αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας εκτός των νησιών, η τιμή του παγωτού στα ζαχαροπλαστεία κυμαίνεται από 16 έως 20 ευρώ το κιλό, ενώ η μέση τιμή ανά μπάλα διαμορφώνεται πλέον στα 2,60 ευρώ. Άρα εάν μία τετραμελής οικογένεια αγοράσει από δύο μπάλες παγωτού, θα πληρώσει πάνω από 20 ευρώ.

«Στα νησιά, βέβαια, συναντάμε πολύ διαφορετικές τιμές, καθώς η μπάλα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 4-6 ευρώ. Γενικότερα, οι τιμές είναι αρκετά αυξημένες», σημειώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, από το 2020 έως σήμερα οι τιμές του παγωτού έχουν αυξηθεί κατά περίπου 20%. «Φέτος οι τιμές παρέμειναν σχεδόν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, καθώς ο κλάδος επηρεάζεται κυρίως από το ενεργειακό κόστος και λιγότερο από την τιμή του πετρελαίου. Αν δεν υπάρξει κάποια ουσιαστική λύση στο ζήτημα της ενέργειας, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε ξανά προβλήματα στο μέλλον», αναφέρει.

Ιδιαίτερα αισθητές είναι οι ανατιμήσεις και στο βιομηχανικό παγωτό που διατίθεται στα περίπτερα. Όπως επισημαίνει ο κ. Γλυκός, προϊόντα όπως ένας πύραυλος παγωτό μπορεί πλέον να κοστίζουν από 3,50 έως 4 ευρώ, παρότι το βάρος τους δεν ξεπερνά συνήθως τα 100 γραμμάρια.

Αυξήσεις τιμών με λιγότερα ml

Παράλληλα, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι ο καταναλωτής δεν καταλαβαίνει πως η ποσότητα έχει μειωθεί στα σούπερ μάρκετ, την στιγμή που οι τιμές αυξάνονται.

«Στις συσκευασίες βλέπουμε ότι τα ml, ο όγκος δηλαδή, μένουν ίδια, αλλά μειώνονται από 1 έως 7 γραμμάρια στο προϊόν, χωρίς να το αντιλαμβάνεται ο καταναλωτής» αναφέρει στο tanea.gr ο κ. Απόστολος Ραυτόπουλος, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας.

Παραδείγματα:

1) Παγωτό Κύπελλο με Αμύγδαλο

2025: 440ml / 299γρ (x8)

2026: 440ml / 297γρ (x8)

Μείωση: -2γρ

2) Παγωτό Κύπελλο Classic

2025: 440ml / 297γρ (x8)

2026: 440ml / 293γρ (x8)

Μείωση: -4γρ

3) Παγωτό Κύπελλο Caramel

2025: 440ml / 311γρ (x8)

2026: 440ml / 310γρ (x8)

Μείωση: -1γρ

4) Παγωτό Κύπελλο White Cookie

2025: 440ml / 305γρ (x8)

2026: 440ml / 300γρ (x8)

Μείωση: -5γρ