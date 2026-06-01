Τρομακτική έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/6) σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη Μάλτα, προκαλώντας αναστάτωση σε μεγάλη ακτίνα και τραυματισμό δύο ανδρών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Η ισχυρή έκρηξη συνέβη στο εργοστάσιο Ta’ Lourdes στην περιοχή Magħtab. Σύμφωνα με δημοσίευμα του maltatoday, οι τραυματίες –ένας 67χρονος και ένας 47χρονος– βρίσκονταν σε κοντινά χωράφια τη στιγμή του περιστατικού. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι κανείς από τους εργαζόμενους του εργοστασίου δεν βρισκόταν στον χώρο όταν σημειώθηκε η έκρηξη.

Η έκρηξη προήλθε από το εργοστάσιο στην οδό Triq tal-Qagħdi και ακούστηκε σε μεγάλη απόσταση, προκαλώντας δονήσεις που έσπασαν παράθυρα και προκάλεσαν ζημιές σε κτίρια σε εκτεταμένες περιοχές της Μάλτας.

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού.

«Πίστευα ότι μας βομβάρδιζαν»

Κάτοικοι των γύρω περιοχών δήλωσαν ότι άκουσαν την έκρηξη από αρκετά χιλιόμετρα μακριά, ενώ άλλοι ανέφεραν πως ένιωσαν το ωστικό κύμα. Ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο Kennedy Grove περιέγραψε την εμπειρία του λέγοντας: «Ήμουν στο Kennedy Grove με τα σκυλιά όταν άκουσα τον πρώτο κρότο. Αρχικά νόμιζα ότι ήταν μια φιάλη αερίου που εξερράγη. Στη συνέχεια, περίπου πέντε λεπτά αργότερα, ακολούθησαν άλλες τρεις εκρήξεις η μία μετά την άλλη. Οι εκρήξεις ήταν τόσο ισχυρές που ένιωσα τα μαλλιά μου να κουνιούνται από το ωστικό κύμα και όλα τα δέντρα γύρω μας να τρέμουν. Τα σκυλιά μου τρελάθηκαν εντελώς. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φοβηθεί τόσο πολύ, για μια στιγμή πίστεψα πραγματικά ότι μας βομβάρδιζαν».

Η αστυνομία, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, οι Ένοπλες Δυνάμεις της Μάλτας και το ιατρικό προσωπικό παραμένουν στο σημείο για να διασφαλίσουν την ασφάλεια της περιοχής, ενώ το κοινό έχει κληθεί να την αποφύγει.

Αντιδράσεις πολιτικών ηγετών

Οι πολιτικοί ηγέτες της χώρας, καθώς και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους πληγέντες και επαίνεσαν τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους.

Ο πρωθυπουργός Robert Abela ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ότι οι σκέψεις του είναι με τους τραυματίες, προσθέτοντας πως οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα δήλωσε συγκλονισμένη από την έκρηξη που, όπως είπε, «τάραξε τη χώρα μας». Εξέφρασε τη συμπαράστασή της στους κατοίκους της περιοχής και ευχαρίστησε τα μέλη της Πολιτικής Προστασίας και όλους όσοι επιχειρούν «υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».