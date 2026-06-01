Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν σημαντική άνοδο, καθώς η ένταση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κλιμακώνεται, με τις δύο χώρες να διαφωνούν για τους όρους πιθανής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Η αύξηση ακολουθεί αμοιβαίες επιθέσεις που σημειώθηκαν το περασμένο σαββατοκύριακο.

Στις 16:30 ώρα Ελλάδος, η τιμή του Brent, παραδόσεως Αυγούστου, κατέγραψε άνοδο 4,92%, φτάνοντας τα 95,60 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως είχε ξεπεράσει για σύντομο διάστημα το +5%.

Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas, παραδόσεως Ιουλίου, ενισχυόταν κατά 5,94%, διαμορφούμενο στα 92,55 δολάρια το βαρέλι.