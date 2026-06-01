Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία διερεύνησης του δυστυχήματος που οδήγησε στον θάνατο του Μάριου Οικονόμου σε ηλικία 33 ετών, προκαλώντας θλίψη στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μετά τον θάνατό του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, οι εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές έδωσαν εντολή για τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής, προκειμένου να καταγραφούν με επίσημο τρόπο τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην απώλειά του.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα και αναμένεται να συμβάλει στη συμπλήρωση της εικόνας γύρω από τα τραύματα που υπέστη ο πρώην ποδοσφαιριστής κατά το τροχαίο συμβάν.

Παράλληλα, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με στόχο την πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών της σύγκρουσης. Στο περιστατικό εμπλέκεται επιβατικό όχημα, ενώ έχει ήδη ληφθεί κατάθεση από τον οδηγό του.

Την ίδια στιγμή, οι αρχές εξετάζουν πρόσθετα στοιχεία και αναζητούν μαρτυρίες που ενδέχεται να συμβάλουν στην ανασύνθεση των γεγονότων, ενώ τα εμπλεκόμενα οχήματα παραμένουν στη διάθεση των πραγματογνωμόνων για τεχνικό έλεγχο.