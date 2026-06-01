Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολή για την εκκένωση των νότιων συνοικιών της Βηρυτού, εν μέσω αυξημένης έντασης στην περιοχή.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε διατάξει την Τσαχάλ να πραγματοποιήσει επίθεση κατά των νότιων συνοικιών της λιβανικής πρωτεύουσας, οι οποίες αποτελούν προπύργιο της Χεζμπολάχ.

«Λόγω των επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο από την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ και των επιθέσεων εναντίον των πόλεων και των πολιτών μας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς διέταξαν τον ισραηλινό στρατό να πλήξει τρομοκρατικούς στόχους» στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε στην ανακοίνωση.

Η Τεχεράνη κατηγορεί την Ουάσινγκτον για συνέχιση παραβιάσεων της εκεχειρίας

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα τις ΗΠΑ ότι συνεχίζουν να παραβιάζουν την εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών, μετά τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια που προκάλεσαν ιρανικά στρατιωτικά αντίποινα.

«Οι ΗΠΑ παραβιάζουν την εκεχειρία, όπως και έκαναν σήμερα το πρωί», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ Εσμαΐλ Μπαγαΐ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην ιρανική πρωτεύουσα, καταγγέλοντας επίσης την παραβίαση της εκεχειρίας στον Λίβανο από το Ισραήλ.

«Δεν θα διστάσουμε να προβούμε σε όλα τα μέτρα που κρίνουμε απαραίτητα για την υπεράσπιση της εθνικής ασφάλειας του Ιράν», σημείωσε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Τόνισε πως μια καθυστέρηση στη διπλωματική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν μπορεί να εξηγηθεί από την έλλειψη εμπιστοσύνης, τις αντιφατικές θέσεις της Ουάσιγκτον και τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.

«Οι διαπραγματεύσεις ξεκίηνσαν εν μέσω έντονης καχυποψίας και δυσπιστίας και η ανταλλαγή μηνυμάτων γίνεται μέσα σε αυτό το κλίμα», δήλωσε ο ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ.

«Η άλλη πλευρά αλλάζει συνεχώς τις απόψεις της και προβάλλει καινούργιες ή αντιφατικές απαιτήσεις (…) είναι φυσικό αυτή η κατάσταση να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις», είπε.

Ξεκαθάρισε ότι η ιρανική πλευρά δεν συζητά με τις ΗΠΑ σε αυτό το στάδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Τεχεράνης ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί μια εκεχειρία στον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός εντείνει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ, οργάνωσης συμμάχου του Ιράν.

«Επιμένουμε ότι η εκεχειρία στον Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου» με τις ΗΠΑ, είπε ο Μπαγαΐ.