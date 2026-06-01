Οι σχέσεις Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών εισέρχονται σε νέα φάση έντασης, καθώς η Τεχεράνη αποφάσισε να διακόψει την ανταλλαγή μηνυμάτων με την Ουάσινγκτον μέσω διαμεσολαβητών. Η κίνηση αυτή αποτελεί αντίδραση στις εξελίξεις στο μέτωπο του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν επιλέγει να «παγώσει» κάθε μορφή επικοινωνίας έως ότου ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι. Καθοριστική προϋπόθεση, όπως επισημαίνεται, είναι η πλήρης παύση των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων τόσο στον Λίβανο όσο και στη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, η Τεχεράνη εκπέμπει μήνυμα κλιμάκωσης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για πιο δυναμικές κινήσεις στην περιοχή. Πηγές αναφέρουν ότι το Ιράν και οι σύμμαχοί του εξετάζουν το σενάριο πλήρους αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ, ενός από τα πλέον κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη μεταφορά πετρελαίου.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το λεγόμενο «Μέτωπο της Αντίστασης» και το Ιράν δεν αποκλείουν την «ενεργοποίηση άλλων μετώπων», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένου του Στενού του Μπαμπ ελ Μαντέμπ, εντείνοντας περαιτέρω την ανησυχία για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Η προειδοποίηση του Αραγτσί

Η ισχύουσα εκεχειρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, εκεχειρία σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω του Χ, λίγο μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι διέταξε την Τσαχάλ να επιτεθεί στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού, προπυργίου της Χεζμπολάχ.

«Παραβίαση της εκεχειρίας σε ένα μέτωπο αποτελεί παραβίαση της εκεχειρίας σε όλα τα μέτωπα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ είναι υπεύθυνες για τις συνέπειες αυτής της παραβίασης», προειδοποίησε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας.

For immediate attention: The ceasefire between Iran and the US is unequivocally a ceasefire on all fronts, including in Lebanon. Its violation on one front is a violation of the ceasefire on all fronts. The US and Israel are responsible for the consequences of any violation. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 1, 2026

Η τοποθέτηση του Γκαλιμπάφ

Προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες απηύθυνε νωρίτερα, επίσης μέσω του Χ, ο Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας στις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον και επανεκλεγείς πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου.

Ο Γκαλιμπάφ κατηγόρησε ευθέως την Ουάσινγκτον για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, σημειώνοντας: «Ο ναυτικός αποκλεισμός από τις ΗΠΑ και η κλιμάκωση των εγκλημάτων πολέμου στον Λίβανο από το Ισραήλ αποτελούν ξεκάθαρη απόδειξη για τη μη τήρηση της εκεχειρίας εκ μέρους των ΗΠΑ».

«Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της και ο λογαριασμός έρχεται στο τέλος. Όλα θα τακτοποιηθούν», έγραψε σε απειλητικό τόνο ο Ιρανός αξιωματούχος, επιβεβαιώνοντας το κλίμα έντασης που επικρατεί.

The naval blockade and escalation of war crimes in Lebanon by the genocidal Zionist regime are clear evidence of U.S. noncompliance with the ceasefire. Every choice has a price, and the bill comes due. It will all fall into place. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 1, 2026

Αναχαιτίσεις ρουκετών από το Ισραήλ – Συναγερμός στον βορρά

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε τρία ακόμη βλήματα που εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο προς ισραηλινό έδαφος, εντείνοντας την ήδη τεταμένη κατάσταση στα σύνορα. Σύμφωνα με ανακοίνωση μέσω Telegram, οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από την ενεργοποίηση σειρήνων αεροπορικού συναγερμού σε πολλές περιοχές του βόρειου Ισραήλ.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εντόπισαν επίσης δύο «ύποπτους εναέριους στόχους», μεταξύ άλλων και στην περιοχή της Μετούλα.

Συνεχίζονται οι μάχες στο κάστρο Μποφόρ

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να μάχεται εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων κοντά στο κάστρο Μποφόρ, στο νότιο Λίβανο, διατηρώντας την ένταση στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων.