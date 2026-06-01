Ένας ανεμοστρόβιλος στην Κίνα προκάλεσε πανικό και σκηνές αγωνίας, όταν εμφανίστηκε ξαφνικά σε αγροτική περιοχή, σκορπώντας φόβο σε κατοίκους και ζώα. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται αγελάδες να τρέχουν έντρομες για να σωθούν, καθώς ο στρόβιλος πλησιάζει απειλητικά.

Η εικόνα του ανεμοστρόβιλου να υψώνεται στον ορίζοντα είναι εντυπωσιακή αλλά και τρομακτική. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το φαινόμενο προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή τραυματισμοί.

Whoahh! Tornado in China today. Poor cows got a fright. It could have been much worse. I think they were lucky….pic.twitter.com/nburlxIqST — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) May 31, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή και υπενθυμίζει τη δύναμη και την απρόβλεπτη φύση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο ουρανός σκοτείνιασε και οι ισχυροί άνεμοι δημιούργησαν την εντύπωση επικείμενης καταστροφής.

Ευτυχώς, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το φαινόμενο εξασθένησε πριν φτάσει σε κατοικημένες περιοχές. Οι αγελάδες που φαίνονται στο βίντεο να τρέχουν πανικόβλητες στάθηκαν τυχερές, καθώς ο ανεμοστρόβιλος δεν προκάλεσε τις ζημιές που πολλοί φοβήθηκαν βλέποντας τις εικόνες.

Το συμβάν αποτελεί ακόμη μία ισχυρή υπενθύμιση της δύναμης της φύσης και της ανάγκης για συνεχή επαγρύπνηση απέναντι στα ολοένα και συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα.