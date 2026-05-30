Στιγμές έντονης ανησυχίας επικράτησαν το απόγευμα της Παρασκευής (29/5) στο Λάκκωμα Χαλκιδικής, όταν ένας ξαφνικός ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» πίστα καρτ της περιοχής.

Το εντυπωσιακό αλλά και επικίνδυνο φαινόμενο εκδηλώθηκε παράλληλα με ισχυρή καταιγίδα, προκαλώντας αναστάτωση στους παρευρισκόμενους.

Πανικός και ιπτάμενα αντικείμενα

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτυπώνεται η σφοδρότητα των ανέμων, οι οποίοι παρέσυραν τέντες και διάφορα άλλα αντικείμενα, αφήνοντάς τα να αιωρούνται στον αέρα.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα προσπάθησαν έντρομοι να καλυφθούν, ενώ η έγκαιρη παρέμβαση των υπευθύνων της πίστας –οι οποίοι έσπευσαν να ασφαλίσουν ό,τι ήταν δυνατόν– αποδείχθηκε σωτήρια.

Ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς

Παρά την ένταση και τον αρχικό πανικό, η γρήγορη αντίδραση των πολιτών απέτρεψε τα χειρότερα, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί κανένας τραυματισμός ούτε σοβαρές υλικές ζημιές.

Σε ετοιμότητα οι Αρχές

Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέων έντονων καιρικών φαινομένων στην περιοχή. Παράλληλα, απευθύνεται σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να τηρούν πιστά τα προβλεπόμενα μέτρα αυτοπροστασίας σε περιπτώσεις θυελλωδών ανέμων.